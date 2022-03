Anfrage aus aktuellem Anlass im RAT: Erfolgt nun die sofortige Rück-Aussetzung der Städtepartnerschaft mit Moskau?

Außerdem hat der Stadtrat des Moskauer Bezirks Khamovniki Wladimir Putin und seinen Angriff auf die Ukraine verurteilt: „Die Invasion sei „wahnsinnig“, „ungerechtfertigt“ und würde für einen Einbruch der Wirtschaft sorgen.“Dazu erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Wir fragen:1.) Wie beurteilen Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und die Führung der Stadtverwaltung Düsseldorf nun, unter Berücksichtigung der in der Sachdarstellung zitierten Aussagen, die Entscheidung vom 25.02.2022, die Städtepartnerschaft mit Moskau auszusetzen?2.) Wie konkret werden der Oberbürgermeister und die Führung der Stadtverwaltung Düsseldorf nun doch in der Städtepartnerschaft mit Moskau die Chance nutzen, die Zivilgesellschaft unterstützen bzw. diese zu aktivieren?3.) Wie konkret werden der Oberbürgermeister und die Führung der Stadtverwaltung Düsseldorf nun in Kontakt mit dem Stadtrat des Moskauer Bezirks Khamovniki treten?“Quellen =Foto: pixabay