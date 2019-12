Alternative Standorte für Open Air Veranstaltungsfläche prüfen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung damit zu beauftragen, zu prüfen, ob im Stadtgebiet Düsseldorfs auch andere Flächen zur Realisierung einer Open Air Veranstaltungsfläche für rund 80.000 Besucher zur Verfügung stehen könnte und dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 ausführlich und detailliert zu berichten.Chomicha El Fassi, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Es ist bekannt, dass der Wunsch besteht , in Düsseldorf eine Open Air Veranstaltungsfläche für rund 80.000 Besucher zu schaffen. Ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren am Messeparkplatz P1 läuft. Es wurde jedoch nie geprüft, ob im Stadtgebiet Düsseldorfs auch andere Flächen zur Realisierung dieses Wunsches zur Verfügung stehen. Bevor man weiter Zeit, Geld und weitere Ressourcen investiert und der eines Tages vielleicht beschlossene Bebauungsplan juristisch beklagt wird und sich dann in der Folge ggf. Verzögerungen in der Realisierung ergeben, sollte die Zeit jetzt genutzt werden, mögliche andere Flächen im Stadtgebiet Düsseldorfs zu identifizieren.Außerdem, um das unmißverständlich klar zu stellen: Unsere Fraktion war und ist gegen eine Open Air Veranstaltungsfläche auf dem Messeparkplatz P1. Es gibt nicht einen Grund dafür, diese dort zu errichten, aber hunderte dagegen. Dies haben wir schon 2018 laut und deutlich erklärt; und ich wiederhole es jetzt.Es ist den Bürgern in Stockum und Lohausen nicht zuzumuten, eine weitere Lärmquelle ertragen zu müssen. Wir hatten vorgeschlagen, beispielsweise die Flächen rund um die Ausfahrt der A3, Knittkuhl/Mettmann zu untersuchen. Vielleicht wäre sie geeignet, sowohl an einigen wenigen Tagen im Jahr Open Air genutzt zu werden, als auch die meiste Zeit des Jahres als Pendlerparkplatz für berufstätige Einpendler oder auch als LKW-Parkplatz.“Foto: duesseldorf.de_stadtplanungsamt_projektuebersicht_qualitaetssichernde-verfahren_veranstaltungsgelaende