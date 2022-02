Acht Ratsinitiativen der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER

zur Anweisungsverfügung der Bezirksregierung Düsseldorfzu einer Frau aus Serbien im Transitbereich des Flughafens Düsseldorfzu Anzeigen der Polizei gegen Teilnehmer an Gegenprotesten am 29.01.2022Desweiteren stehen folgende Anfragen auf der Tagesordnung:zur Untersagung des Aufzugs am 8. Januar 2022zum Videoformat „Frag den OB“zur Omikron-Variante und der Arbeitsfähigkeit bei Feuerwehr, Rettungsdiensten, SEBD, etc.zu Bäumen in Düsseldorfzu Frauen und den Düsseldorfer JongesDazu erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Das neue Jahr begann in Düsseldorf mit vielen Aufreger- und Diskussionsthemen. Die acht oben genannten lösten bei Bürgern bzw. Mitgliedern unserer Ratsgruppe Fragen aus, die nun die Verwaltung beantworten wird.“Foto: pixabay