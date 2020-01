75 Jahre Befreiung von Auschwitz: Ansteckend und hochgefährlich ist das Gift des Antisemitismus

Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee das Vernichtungslager erreicht. Sie befreiten weit mehr als 7.000 Überlebende. Dieser Tag wird jährlich als Holocaustgedenktag begangen. Auschwitz steht als Synonym für den Holocaust. Allein in Auschwitz-Birkenau ermordeten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen.Ratsherr a. D. Torsten Lemmer, Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: "Ansteckend und hochgefährlich ist das Gift des Antisemitismus. Jeder Bürger ist gefordert. Wer in einem demokratischen und menschenfreundlichen Land leben will, der muss sich selbst für diese Werte einsetzen. Der muss wissen, was heute vor 75 Jahren geschah. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann daraus für die Gegenwart lernen."Foto: (c) Stanislaw Mucha_wikipedia_Bundesarchiv_B_285_Bild-04413_KZ_Auschwitz_Einfahrt