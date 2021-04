40 Rheinbahnbusse fehlen nun für Jahre

In der Nacht zum 1. April 2021 sind rund 40 Rheinbahnbusse im Betriebshof Heerdt durch einen Brand vollständig zerstört worden.Die Rheinbahn teilt in ihrer Pressererklärung mit, dass „aus noch ungeklärter Ursache Donnerstagnacht gegen 1 Uhr ein Brand in der Bushalle im Betriebshof Heerdt an der Eupener Straße 58a ausgebrochen [ist]. Die Feuerwehr war schnell mit einem Großaufgebot zur Stelle und hatte den Brand gegen 2:30 Uhr unter Kontrolle. Die Halle mit rund 40 Bussen brannte vollständig nieder. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.Die Rheinbahn hat noch in der Nacht die Ein- und Ausfahrt aller Busse und Bahnen, die im Betriebshof Heerdt stationiert sind, umorganisiert. Fahrzeuge, die noch auf der Strecke waren, wurden auf den anderen Betriebshöfen und in Abstellanlagen stationiert. So können am Morgen gegen 4 Uhr alle Fahrzeuge zu ihrem Linieneinsatz starten. Allerdings kann es vor allem in den Morgenstunden auf einzelnen Strecken zu Verspätungen kommen.“Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Gemäß Berichten soll Brandursache ein ausgebrannter Elektrobus gewesen sein. Wenn dies so ist, dann erinnert dies an die letzte Ratsversammlung. Dort hatten wir die Verwaltung zu brennenden Elektro- und Hybridfahrzeugen in Tiefgaragen gefragt. Es wurde geantwortet, dass das Probelm erkannt und, da „die Feuerwehr Düsseldorf seit vielen Jahren alle Einsatzkräfte für Schadenereignisse (Brände, Unfälle) mit Elektro- und Hybridfahrzeugen aus[bildet und] die an allen Standorten vorhandene Löschtechnik auch für Brände von Elektro- und Hybridfahrzeugen geeignet [ist] und mit der umfassenden Ausbildung wirksame Lösch- und Rettungsmaßnahmen [ermöglicht]“ das Problem wohl erkannt und beherrschbar wäre. „Sollte es ausnahmsweise notwendig sein, Fahrzeuge nach dem Ablöschen noch länger zu kühlen, kann die Feuerwehr Düsseldorf auf einen flüssigkeitsdichten Absetzcontainer zurückgreifen.“Nun muss die Brandursache ermittelt und nötigenfalls Konsequenzen in Sachen Brandschutz getroffen werden.Aber: Es fehlen nun rund 40 Busse, die erst wieder neu bestellt werden. In den nächsten Jahren werden die Rheinbahnnutzer diese schmerzlich vermissen.“Beispielfoto: (c) rheinbahn.de_unternehmen_fuhrpark_busse_Seiten_Gelenkbus-Solaris-Urbino