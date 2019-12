25.000,- Euro Unterstützung für Die Eulen e.V.

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die „Die Eulen e.V.“ einmalig mit 25.000,- Euro zu unterstützen.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Die Tierechtsorganisation „Die Eulen e.V.“ mit ihrer Vorsitzenden, Frau Danuta Zaczyk, wurde am 20. Juni 2004 in Düsseldorf gegründet.Ziel des Vereins ist es, für die Rechte der Tiere zu kämpfen und jedem einzelnen Tier, das Hilfe benötigt, zu helfen. „Die Eulen e.V.“ hat sich zur Aufgabe gemacht, vor allem die Bevölkerung über Tiere betreffenden Missstände, wie z. B. Tierquälerei, aufzuklären. Hierdurch soll die Sensibilisierung der Gesellschaft in Bezug auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren erreicht werden.Mit ihren zahlreichen Demonstrationen, Infoständen und Protestmärschen - im Jahr finden bis zu 40 Aktionen statt - wollen sie nicht nur alle Menschen zum Umdenken bewegen, sondern auch dazu ermutigen, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen, damit Tiere endlich ihre Rechte bekommen.Eine finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Eulen ist geboten.“Foto: (c) Die Eulen