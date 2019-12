10.000 zusätzliche Bäume für Düsseldorf

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 vorzustellen, an welchen Standorten bis Ende 2023 insgesamt weitere, zusätzliche 10.000 Bäume im Stadtgebiet Düsseldorf gepflanzt werden, die auch den sich verändernden klimatischen Bedingungen in den nächsten Jahrzehnten gut trotzen können.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Durch den Sturm Ela am 9. Juni 2014 verlor Düsseldorf über 30.000 Bäume und 24.000 weitere benötigten intensive Pflegemaßnahmen. Seit dem wurde schon sehr viel unternommen und auch viele Düsseldorfer spendeten.Die Hitzesommer 2018 und 2019 haben erneut viele Bäume massiv geschädigt; sehr viele mussten gefällt werden.Auch durch viele, unterschiedliche Bauvorhaben werden immer wieder mehr Bäume gefällt, als nachgepflanzt werden.Das Bäume dem Klimawandel entgegenwirken können, ist bekannt. Aus all diesen und weiteren Gründen beantragt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER 10.000 Bäume für Düsseldorf.“Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf_David Young