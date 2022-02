Aktuelle Informationen zur Wanderung in der Masca Schlucht

Das Bergdorf Masca ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen im Nordwesten der Insel.

Vom kleinen Parkplatz aus gelangt man über verwinkelte Gassen hinunter in das Bergdorf. Das Highlight des Dorfes ist der von weitem sichtbare Fels, der inmitten der Schlucht empor ragt.



Wichtige Informationen zur Wanderung in der Schlucht



Für aktive Wanderer bietet das Bergdorf aber noch eine weitere Besonderheit – die Wanderung durch die Masca Schlucht hinunter zum Strand von Masca. Jedoch war die Schlucht aufgrund eines Steinschlages über drei Jahre lang gesperrt und ist nun seit 27. März 2021 für Wanderer wieder geöffnet – allerdings unter geänderten Auflagen und mit strengen Regeln. Bis auf Weiteres ist die Masca Schlucht nur samstags, sonntags und an Feiertagen für Wanderer zugänglich. Wichtig dabei ist eine vorherige Reservierung der beschränkten Eintrittskarten online auf der Webseite der Schlucht. Zurzeit ist nur ein kostenloses Kombi-Ticket verfügbar, welches gleichzeitig für den Auf- und Abstieg in der Schlucht geeignet ist. Die Bootsanlegestelle am Playa de Masca wird noch renoviert und aus diesem Grund fahren keine Wassertaxis nach Los Gigantes. Eine sportliche physische Verfassung wird bei der Wanderung vorausgesetzt. Nach einer Kontrolle der Tickets und der Identität wird zudem die Ausrüstung der Wanderer durch die Mitarbeiter überprüft. Festes Schuhwerk, geeignete Kleidung und ausreichend Trinkwasser ist bei einer Wanderung durch die Schlucht obligatorisch. Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung bekommt man vor der Wanderung einen Sicherheitshelm ausgehändigt, welcher die gesamte Wanderung getragen werden muss. An zwei Checkpoints in der Schlucht achten Mitarbeiter darauf, ob die Wanderer sich an die Regeln halten und sind bei etwaigen Notfällen sofort zur Stelle. Die gesamte Schlucht wird auch in insgesamt 55 Streckenabschnitte unterteilt, welche bei einem Notfall zur schnelleren Hilfe und Orientierung innerhalb der Schlucht führen sollen. Auf der Webseite ist der Schwierigkeitsgrad der Wanderung mit Hoch angegeben. Darüber hinaus wird eine geschätzte Dauer, der circa 5 km langen Wanderung (einfache Wegstrecke), abwärts mit drei Stunden und aufwärts mit vier Stunden angegeben. Vom Bergdorf hinunter zum Strand sind circa 750 Höhenmeter abwärts für die Wanderer zu bewältigen. Der Wanderweg durch die Schlucht ist durch die aufwändige Instandhaltung an allen Wegstrecken mit Seilen und Absturzsicherungen ausgestattet. Zudem sind einige flache Passagen innerhalb der Schlucht vorzufinden.

