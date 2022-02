Weinanbau auf den Kanarischen Inseln

Umzingelt von einem Weinberg und auf einer Anhöhe von El Sauzal gelegen findet man die Casa del Vino. Hier lassen sich einzigartige Sonnenuntergänge genießen und dazu noch etwas über die Geschichte des Weinbaus auf den Kanarischen Inseln lernen. Die Casa del Vino befindet sich in einem alten Gutshof, der neu renoviert wurde und den Besuchern die Möglichkeit bietet aus über 60 verschiedenen Kanarischen Weinen einige zu Probieren. Auch der heimische Honig, sowie einige Käsesorten, werden vorgestellt und können probiert werden. Nachdem man sich über die verschiedenen Weine informiert und vielleicht auch durchprobiert hat, gibt es die Möglichkeit in einem kleinen Souvenirladen regionale Produkte zu erwerben. Auch das hauseigene Restaurant mit regionaler Küche ist einen Besuch wert. Sehr hochwertig angerichtetes Essen und eine Panoramaterasse laden hier zum Verweilen ein. Sollte man sich in der Nähe befinden ist ein Besuch der Casa Del Vino ein Muss.