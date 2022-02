Vierter Band von "Asterix op Kölsch" erschienen

Die kölschen Asterix-Ausgaben sind genauso Kult, wie die Übersetzerinnen ins Kölsche. Nach dem Riesenerfolg von „Asterix op Kölsch: Asterix kütt nohm Kommiss“ (Asterix als Legionär) der sich mehr als 15.000-mal verkaufte, bringt das Kölner Übersetzungstrio mit der Comics liebenden Entertainerin Hella von Sinnen, Cornelia Scheel und der Kölner Journalistin Vera Kettenbach ein neues Aventörche (Abenteuer) des beliebten Galliers in den rheinischen Sprachraum. "Öm och en dä, nudjedrunge spassjebremsten Session ne Püngel Freud zo han!", sagen die kölschen Autorinnen. Jedes Wort verstanden? Dann sind Sie ein kölsches Urgestein und werden viel Freude an der Lektüre dieses Asterix -Abenteuer in kölscher Mundart haben! Kein Wort verstanden? Mit diesem Band lernt sich spielend Kölsch - und jede Menge Spaß hat man darüber hinaus dabei. Wenn man wirklich nicht mehr weiter weiß, gibt es im kölschen Asterix zwei Seiten mit Vokabeln zum Nachschlagen.Der jecke Spaß erscheint als Hardcover bei der Egmont Comic Collection (978-3-7704-0193-2, Euro 14,00).Die beiden ersten Abenteuer gibt es in einem Sammelband