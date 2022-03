St. Josephskapelle in Düsseldorf

Ich habe dort an einer kleinen interessanten Führung teilgenommen.An gleicher Stelle war 1712 die Grundsteinlegung der Kapelle für den Konvent der Karmelitinnen.Später lebten dort die Schwestern des Ordens der Cellitinnen, welche in der Krankenpflege tätig waren. Ihre Wirkungsstätte war die „Heilanstalt für weibliche Kranke im Elisabethkloster, dem späteren Theresien-Hospital. Aus Mangel an guten Kräften baten sie Köln um Hilfe.1852 übernahm dann Schwester Emilie Schneider vom hl.Kreuz die Leitung über das Krankenhaus. Ihre Grabstätte ist in der Kapelle.Info: Broschüre “Begegnung mit Schwester Emilie“ und Wikipedia