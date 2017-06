Der Pott lud zur Extraschicht 2017

Dieses Wochenende wurde im Pott an unterschiedlichen Standorten mal wieder Schicht gearbeitet. Extraschicht, sozusagen.

Wir haben uns für euch umgeschaut.

Wie auch schon in den letzten Jahren ließ die Organisation auch in 2017 keine Wünsche offen. Dank der ausführlichen Vorabinfos durch das Programmheft (auch online) konnten wir uns super über alle Veranstaltungsorte und die entsprechenden Events informieren. Besonders praktisch war auch der herausnehmbare Mobilitätsplan. Zudem waren die Haltestellen super beschildert. „Verirrten“ halfen die freundlichen und kompetenten Helfer vor Ort natürlich dennoch weiter. Es sollte natürlich jeder dort ankommen, wo er hin wollte.Warten mussten wir nirgends lange. Alle 15 Minuten fuhr ein Bus zu allen Standorten. Top!Wir haben uns für euch zwei Standorte, einmal die Zeche Ewald und einmal das Umspannwerk Recklinghausen angeschaut.Ewald bot ein umfangreiches und buntes Programm für Jung und Alt. Es gab Musik aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen und wirklich gute Künstler. Künstlerischer (wenn auch in anderer, klassischer Art) ging es in der Alten Kaue zu. Das Flair wurde zudem durch Walking Acts (Zombies, Aliens, Schnappviecher und die Artisten des Kreativzentrums) noch weiter unterstützt. So wurde es auch zwischen den Bühnen nicht langweilig.Eine Führung haben wir auch mitgemacht. Leider war es jedoch schwer, dem Inhalt aufgrund der Vielzahl an Umgebungsgeräuschen zu folgen.In Recklinghausen haben uns besonders die Hochspannungsvorrichtungen und die detaillierte Vorführung der Herstellung einer Glühlampe begeistert.Die Extraschicht 2017 war ein voller Erfolg und eine in jeder Hinsicht gelungene Veranstaltung. Wir haben definitiv auch wieder Lust auf das kommende Jahr bekommen und sind gerne wieder dabei. Auch der plötzlich einsetzende Regen konnte uns die Lust am Pott und dem, was er an diesem Wochenende zu bieten hatte, nicht nehmen. Stimmung? Ganz weit oben! Zudem sind wir im Rahmen dieser Extraschicht noch auf weitere Standorte aufmerksam geworden, die wir gern noch einmal in einem separaten Tagesausflug besuchen werden.