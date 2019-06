Düsseldorf Hauptbahnhof - Warten auf den Zug

Düsseldorf : Hauptbahnhof |

Vernetzung, Digitalisierung, Kommunikation, QR-Code, App's, künstliche Intelligenz.

Nur mal so ein Gedanke. Ohne Vorwürfe!Die Digitalisierung räumt unsere Gesellschaft weiter mit rasender Geschwindigkeit kräftig um. Die satelittengestütze Kommunikation hat sich anscheinend zur beliebtesten Kommunikation entwickelt. Achten Sie mal darauf, wenn sie zum Beispiel demnächst mal am Bahnhof stehen oder sitzen und auf den Zug warten, wieviele Menschen dort mit geneigten Köpfen, langgestreckten Hälsen, Ohr-verdrahtet sitzen, stehen oder laufen. Also ein herrkömmliches Gespräch, so quasi auf die alte analoge Art, Auge in Auge, vielleicht auch noch mit einem freundlichen Lächeln verbunden, das können sie vergessen, heute sagt mal wohl, dass das keine Opption mehr ist.In Sachen "Digitalisierung" soll Deutschland angeblich ein Ödland sein. Wenn ich mich so umschaue, mein Verhalten natürlich mit betrachtet, dann ist es schlecht vorstellbar, dass Deutschland ein digitales Ödland sein soll. Vielleicht dient diese Behauptung einfach nur der Stimmungsmache!