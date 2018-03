Wer wird das "Tierische Dreamteam" 2018?

Düsseldorf : Areal Böhler |

Wenn sich am 23. und 24.06.2018 auf dem Areal Böhler in Meerbusch zum zweiten Mal nach der erfolgreichen Messepremiere 2017 die Tore der „Faszination Heimtierwelt“ öffnen, dann erwartet Heimtierhalter wieder ein buntes und informatives Messeangebot. Ein Höhepunkt im Unterhaltungsprogramm wird dabei der Wettbewerb des „Tierischen Dreamteams“ sein.





Ob pfiffige Tricks, lustige Performances oder spektakuläre Choreografien – besondere Fähigkeiten verdienen besondere Aufmerksamkeit und eben dafür bietet die „Faszination Heimtierwelt“ am vorletzten Juni-Wochenende talentierten Zwei- und Vierbeinern die große Bühne. Interessierte Heimtierhalter können sich gemeinsam mit ihren Tieren ab sofort für das beliebte Casting bewerben und sich im direkten Wettstreit um den Titel des „Tierischen Dreamteams“ einer Fachjury, bestehend aus Birgit Zelter-Dähnrich, Vorstand egesa-zookauf eG, Wolfgang Steffens, Doglive Multitalent, sowie Dirk Lenzen, Filmtiertrainer der Hundeschule Animalstar, präsentieren.Auch in diesem Jahr wetteifern zwei-und vierbeinige Duos am Messesamstag in einem eigens dafür aufgebauten Übungs-Parcours um den Sieg. Über eine Vorrunde und unter den prüfenden Blicken der Jury werden die Finalisten ermittelt. Wer als tierisch gutes Gespann einem begeisterten Publikum sein ganzes Können unter Beweis stellen möchte, kann sich ab sofort bis zum 15. April 2018 für den Vorentscheid auf www.faszination-heimtierwelt.de bewerben und sich mit ein wenig Glück einen der begehrten Plätze für das Messe-Casting sichern. Die ausgewählten Teilnehmer des Castings erhalten vom Hersteller der Tiernahrungsmarke ARION ein individuell auf ihren Vierbeiner abgestimmtes Futterpaket.„Der Wettbewerb ‚Tierisches Dreamteam‘ ist Teil unseres Engagements, mit dem wir im Rahmen der Faszination Heimtierwelt ein breites Publikum unterhaltsam ansprechen und zugleich einem talentierten Gespann aus Hund und Mensch die Möglichkeit geben, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten auf einer großen Bühne zu präsentieren und den Titel des ‚Tierischen Dreamteams‘ zu gewinnen“, so die Projektleiterin der Faszination Heimtierwelt Johanna Krapp. Und Veranstaltungsleiter Stephan Schlüter ergänzt: „Wir freuen uns schon sehr auf viele kreative Bewerbungen. Außerdem danken wir unseren Kooperationspartnern zookauf und Arion, dank deren Unterstützung wir diesen Wettbewerb erneut durchführen können.“Die Gewinner des Wettbewerbs erwarten tolle Preise. So kann sich das Tierische Dreamteam 2018 über eine Veröffentlichung im zookauf-Kundenmagazin Heimtier-Journal sowie einen zookauf-Einkaufsgutschein freuen. Die Zweit- und Drittplatzierten gewinnen jeweils einen zookauf-Einkaufsgutschein.Die „Faszination Heimtierwelt“ geht in die zweite Runde und öffnet am 23. und 24. Juni 2018 täglich von 10 bis 18 Uhr in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf ihre Tore. Auf 8.000 qm wird den Besuchern mit Showacts, Mitmach-Aktionen und Fachvorträgen ein spannendes Informations- und Unterhaltungsprogramm rund ums Haustier geboten. Eine tierische Erlebniswelt für die ganze Familie!Weitere Informationen finden Sie unter www.faszination-heimtierwelt.de