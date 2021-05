Urlaub auf Teneriffa - Spanien, der beste Ort zum endspannen

Dies wird sich auch in den starken Kontrasten der Insel deutlich. Während der Norden von grüner Natur geprägt ist, finden Sie im Süden eine halbwüstenähnliche Landschaft.Deswegen ist der nördliche Teil der Insel besonders für Naturfreunde empfehlenswert. Hier können Sie den kanarischen Flair weit weg von den Touristenhochburgen genießen. Das Anaga-Gebirge bietet viele tolle Wanderwege mit Lorbeer- und Kiefernwälder, aber auch einsame Strände zum Sonnenbaden.Der südliche Teil eignet sich besonders für Leute, die einen Bade- oder Partyurlaub planen. Hier ist es ein wenig wärmer als im Norden und es gibt zahlreiche weiße Sandstrände. Außerdem ist dieser Teil der Insel durch die vielen Clubs in den Großstädten wie Los Christianos oder Las Americas besonders für junge Menschen interessant. Durch das Teno-Gebirge im Südwesten sind jedoch auch hier Wanderungen möglich.Highlight von Teneriffa ist der Nationalpark Teide mit seinem Vulkan in der Inselmitte, welcher mit seinen 3.718 Metern Höhe der höchste Punkt Spaniens ist. Hier können Sie sich von den schroffen Fels- und Lavalandschaften beeindrucken lassen, die jährlich über 3 Millionen Touristen anlocken. Auch der Gipfel des Vulkans kann mit der Seilbahn oder auch zu Fuß erklommen werden, um den einzigartigen Blick auf Teneriffa zu genießen.Da auf Teneriffa über das ganze Jahr angenehm milde Temperaturen herrschen, ist die Insel zu jeder Jahreszeit einen Urlaub wert. Wenn Sie für Ihre Ferien auf Teneriffa eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus mieten, reisen Sie besonders komfortabel. Hier können Sie sich eine Unterkunft aussuchen, die perfekt zu Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen passt.Für Natur- und Wanderfreunde gibt es eine große Auswahl an Ferienhäuser in den Wäldern oder Bergen, weit weg von Hektik und Lärm des Alltags. Urlauber, die Ihren Urlaub gerne in einem kleinen und gemütlichen Apartment verbringen wollen, können ein Studio mieten. Wenn Sie Wert auf Luxus legen, stehen zahlreiche großräumige Villen mit hochwertiger Innenausstattung in Strandnähe bereit. Viele Wohnungen bieten außerdem einen privaten Garten, Balkon und Pool, sodass Sie ein hohes Maß an Privatsphäre genießen.Zudem haben Sie den Vorteil, dass Sie Ihren Urlaub im Gegensatz zu einer Pauschalreise individuell gestalten können. Denn Sie sind unabhängig von bestimmten Essenszeiten und können mit einem Mietwagen die ganze Insel mit ihren unterschiedlichen Facetten kennenlernen.