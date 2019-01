Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Nordrhein-Westfalen 2019

An einem Sonntag einkaufen gehen? Ist das in Deutschland überhaupt erlaubt? Das ist es zum Teil! An verkaufsoffenen Sonntagen, haben die meisten Shops von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Ob man an Sonntagen einkaufen sollte, wird häufig diskutiert. Der verkaufsoffene Sonntag ist vom Gesetzt nicht vorgeschrieben, das bedeutet, nicht alle Läden haben geöffnet. Der Sonntag ist immerhin ein Ruhetag, an dem Menschen oft in die Kirche gehen. In der Regel ist es also von Läden wie zum Beispiel Modeläden, Kaufhäuser, Baumärkte, außer den Tankstellen und Bäckereien, sonntags zu öffnen verboten. Der verkaufsoffene Sonntag ist jedoch für Berufstätige sehr von Vorteil. Sie können ihre Einkäufe und Besorgungen auf einen Sonntag verschieben oder mit der Familie einen entspannten Bummel durch die Stadt unternehmen. Hier eine Übersicht zu den Terminen für verkaufsoffene Sonntage in Nordrhein-Westfalen:-27.01.2019 in Neuss-27.01.2019 in Winterberg-03.02.2019 in Bad Berleburg-24.02.2019 in Neuss-03.03.2019 in Bad Berleburg-10.03.2019 in Datteln-10.03.2019 in Goch-10.03.2019 in Ahaus-10.03.2019 in Gevelsberg-17.03.2019 in Düsseldorf-17.03.2019 in Datteln-17.03.2019 in Dülmen-17.03.2019 in Emsdetten-17.03.2019 in Meschede-24.03.2019 in Gütersloh-24.03.2019 in Rheda-Wiedenbrück-24.03.2019 in Neuss-24.03.2019 in Südlohn-24.03.2019 in Moers-24.03.2019 in Issum-31.03.2019 in Greven-31.03.2019 in Monheim am Rhein-31.03.2019 in Rheine-31.03.2019 in Bonn-07.04.2019 in Espelkamp-07.04.2019 in Bad Oeynhausen-07.04.2019 in Schloß Holte-Stukenbrock-07.04.2019 in Borken-07.04.2019 in Wesel-07.04.2019 in Dinslaken-07.04.2019 in Ahaus-07.04.2019 in Gescher-07.04.2019 in Brühl-07.04.2019 in Köln-07.04.2019 in Bad Honnef-07.04.2019 in Bad Berleburg-07.04.2019 in Oelde-07.04.2019 in Werne-07.04.2019 in Werl-07.04.2019 in Soest-14.04.2019 in Höxter-14.04.2019 in Xanten-14.04.2019 in Steinfurt-14.04.2019 in Vreden-14.04.2019 in Lengerich-14.04.2019 in Pulheim-14.04.2019 in Bonn-28.04.2019 in Neuss-28.04.2019 in Südlohn-28.04.2019 in Bocholt-28.04.2019 in Alpen-28.04.2019 in Geldern-28.04.2019 in Krefeld-28.04.2019 in Ahaus-28.04.2019 in Freudenberg-05.05.2019 in Paderborn-05.05.2019 in Gütersloh-05.05.2019 in Beverungen-05.05.2019 in Neuss-05.05.2019 in Heiligenhaus-05.05.2019 in Recklinghausen-05.05.2019 in Bottrop-05.05.2019 in Goch-05.05.2019 in Krefeld-05.05.2019 in Drensteinfurt-05.05.2019 in Steinfurt-05.05.2019 in Langerwehe-05.05.2019 in Bad Berleburg-05.05.2019 in Meschede-12.05.2019 in Xanten-19.05.2019 in Greven-19.05.2019 in Datteln-19.05.2019 in Köln-19.05.2019 in Gangelt-19.05.2019 in Soest-26.05.2019 in Neuss-26.05.2019 in Wesel-26.05.2019 in Ahaus-26.05.2019 in Lengerich-02.06.2019 in Wermelskirchen-02.06.2019 in Bottrop-02.06.2019 in Xanten-02.06.2019 in Krefeld-02.06.2019 in Bad Honnef-02.06.2019 in Bad Berleburg-02.06.2019 in Gevelsberg-16.06.2019 in Monheim am Rhein-16.06.2019 in Simmerath-16.06.2019 in Werl-23.06.2019 in Ahaus-23.06.2019 in Gescher-23.06.2019 in Hennef (Sieg)-30.06.2019 in Hilden-30.06.2019 in Neuss-30.06.2019 in Krefeld-30.06.2019 in Köln-07.07.2019 in Langerwehe-07.07.2019 in Bad Berleburg-14.07.2019 in Rheda-Wiedenbrück-21.07.2019 in Mönchengladbach-21.07.2019 in Neuss-04.08.2019 in Köln-04.08.2019 in Bad Berleburg-18.08.2019 in Ahaus-25.08.2019 in Neuss-25.08.2019 in Wermelskirchen-25.08.2019 in Xanten-01.09.2019 in Mönchengladbach-01.09.2019 in Haltern am See-01.09.2019 in Köln-01.09.2019 in Bad Berleburg-01.09.2019 in Soest-08.09.2019 in Bad Oeynhausen-08.09.2019 in Rheda-Wiedenbrück-08.09.2019 in Heiligenhaus-08.09.2019 in Borken-08.09.2019 in Krefeld-08.09.2019 in Warendorf-08.09.2019 in Dülmen-08.09.2019 in Troisdorf-08.09.2019 in Bad Berleburg-08.09.2019 in Gevelsberg-15.09.2019 in Neuss-15.09.2019 in Xanten-15.09.2019 in Krefeld-15.09.2019 in Bonn-15.09.2019 in Hennef (Sieg)-15.09.2019 in Lüdinghausen-22.09.2019 in Espelkamp-22.09.2019 in Neuss-22.09.2019 in Köln-22.09.2019 in Werl-29.09.2019 in Höxter-29.09.2019 in Recklinghausen-29.09.2019 in Bottrop-29.09.2019 in Krefeld-29.09.2019 in Ahaus-29.09.2019 in Köln-29.09.2019 in Meschede-06.10.2019 in Gütersloh-06.10.2019 in Dinslaken-06.10.2019 in Geldern-06.10.2019 in Krefeld-06.10.2019 in Steinfurt-06.10.2019 in Ahaus-06.10.2019 in Gescher-06.10.2019 in Bad Berleburg-13.10.2019 in Bad Oeynhausen-13.10.2019 in Neuss-13.10.2019 in Recklinghausen-13.10.2019 in Datteln-13.10.2019 in Dülmen-13.10.2019 in Vreden-13.10.2019 in Lengerich-13.10.2019 in Simmerath-13.10.2019 in Oelde-20.10.2019 in Höxter-20.10.2019 in Xanten-20.10.2019 in Warendorf-20.10.2019 in Rheine-20.10.2019 in Ahaus-27.10.2019 in Borken-27.10.2019 in Südlohn-27.10.2019 in Wesel-27.10.2019 in Goch-27.10.2019 in Brühl-27.10.2019 in Gangelt-27.10.2019 in Bad Honnef-03.11.2019 in Gütersloh-03.11.2019 in Monheim am Rhein-03.11.2019 in Haltern am See-03.11.2019 in Krefeld-03.11.2019 in Rheine-03.11.2019 in Bad Berleburg-03.11.2019 in Lüdinghausen-03.11.2019 in Werl-10.11.2019 in Neuss-10.11.2019 in Recklinghausen-10.11.2019 in Nottuln-10.11.2019 in Brühl-10.11.2019 in Köln-10.11.2019 in Gevelsberg-01.12.2019 in Neuss-01.12.2019 in Haltern am See-01.12.2019 in Borken-01.12.2019 in Krefeld-01.12.2019 in Ahaus-01.12.2019 in Gescher-01.12.2019 in Lengerich-01.12.2019 in Troisdorf-01.12.2019 in Bad Berleburg-01.12.2019 in Meschede-08.12.2019 in Bad Oeynhausen-08.12.2019 in Rheda-Wiedenbrück-08.12.2019 in Höxter-08.12.2019 in Bottrop-08.12.2019 in Wesel-08.12.2019 in Xanten-08.12.2019 in Geldern-08.12.2019 in Dülmen-08.12.2019 in Rheine-08.12.2019 in Steinfurt-08.12.2019 in Ahaus-08.12.2019 in Brühl-08.12.2019 in Gevelsberg-08.12.2019 in Werne-15.12.2019 in Monheim am Rhein-15.12.2019 in Recklinghausen-15.12.2019 in Bocholt-15.12.2019 in Dinslaken-15.12.2019 in Goch-15.12.2019 in Krefeld-15.12.2019 in Vreden-15.12.2019 in Bad BerleburgWeitere Informationen findet ihr hier.