Sommercamps auf Teneriffa

Dabei werden die Kinder und Jugendlichen in die Gruppen A (8-10 Jahre), B (11-13 Jahre) und C (14-17 Jahre) eingeteilt. Insgesamt gibt es 300 Gratisplätze, für die sich die Teilnehmenden ab dem 10. Mai 2021 anmelden können. Deadline ist der 24. Mai 2021. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, werden die 300 Plätze ausgelost. Alle Kinder und Jugendlichen werden bei Beginn auf Covid-19 getestet.Dieses Jahr gibt es eine neue Aktion, namens Kreativ-Campus. Außerdem wird das Sommercamp an mehreren Orten der Insel Teneriffa stattfinden, unter anderem um sich an die Covid-Präventionsmaßnahmen zu halten.