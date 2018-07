Sex in freier Natur: Ein diskreter Zuschauer macht es noch spannender

Für Prof. Harald Stumpe, Inhaber der Professur für Sozialmedizin und Sexualwissenschaft an der Hochschule Merseburg, ist das nicht verwunderlich. „Wir erleben derzeit eine Zunahme der Vielfalt in Sachen Sexualität. Die intimen Erlebniswelten werden zwar nicht unbedingt extremer, doch spüren viele Menschen den Wunsch, sich abwechslungsreicher und unbefangener auszutoben.“

Die Mehrheit bevorzugt es jedoch, dabei nicht ertappt zu werden. Ein Teil davon würde den Liebesakt sogar abbrechen, sobald fremde Augenpaare in Sicht kommen. Auf der anderen Seite gaben 39,8 Prozent der Befragten an, bereits selbst Beobachter gewesen zu sein.Verboten ist Sex in der Öffentlichkeit übrigens nicht. Problematisch wird es allerdings, wenn andere Menschen sich davon gestört fühlen. Um eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu vermeiden, sehen 10 Prozent der Befragten sogar lieber vom Outdoor-Sex ab. Die Mehrheit (78 Prozent) hingegen bemüht sich um Diskretion und genießt die ungehemmte Lust – fernab neugieriger Blicke inmitten der Natur.