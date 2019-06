Panik-Rocker Udo Lindenberg kommt nächsten Sommer zum Open Air Konzert nach Mönchengladbach

MI 10.06.2020 Mönchengladbach SparkassenPark

Mit opulentester Bühnenoptik, 80 Musikern, Sängern und Tänzern, zehn Nebelkanonen, zehn Spraymaster Flammeneffekten, 120 Lautsprechern vor einer 250 Quadratmeter großen LED Wand, zieht die Tourkarawane mit 19 Trucks und sechs Nightlinern noch bis 13. Juli dieses Jahr durch die Arenen. Das Ergebnis soll spektakulär wie nie sein: „Szenische Fantasien im Sarkastic-Sound gegen Zölibat und für gleichgeschlechtliche Ehe“, schreibt die Leipziger Volkszeitung, “…neben diesen… Szenen immer wieder der andere Udo. Der Leise. Der Nachdenkliche. Der Empfindsame…“. Der Udo, der für Klimaschutz (mit seiner inzwischen 37 Jahre alten Öko-Anklage „Ratten“) und gegen Waffen, für Frieden oder gegen Trump und Putin, Stellung bezieht.Neue Städte sind ins Programm aufgenommen worden, große Events sind angekündigt, spektakuläre Überraschungen sind sicher. Der SparkassenPark Mönchengladbach freut sich auf das einzigartige Open-Air-Konzert und ist stolz, die einzige NRW-Location zu sein, die Udo Lindenberg im nächsten Jahr auf ihre Bühne holt.REGULÄRER VORVERKAUFSSTART: SAMSTAG, 29. JUNI – 10:00 UHR AN ALLEN VVK-STELLEN, z.B. „Hall of Tickets“ (Alter Markt 9, Mönchengladbach).Tickets für Behinderte und Rollstuhlfahrer sind über die Hotline der VVK-Stelle „Hall of Tickets“, ab dem 29. Juni, erhältlich: 02161-2472169.