Noch zwei Tage bis zur Eröffnung der Faszination Heimtierwelt 2018

Düsseldorf : Areal Böhler |

Große Vorfreude auf die Heimtiermesse an diesem Wochenende // Uschi Ackermann zu Besuch auf der Messe in Düsseldorf

Düsseldorf/ Meerbusch, 21.06.2018 – Der Countdown läuft: Nur noch 48 Stunden, dann öffnen sich zum zweiten Mal die Tore der Faszination Heimtierwelt. Am 23. und 24. Juni 2018 ist die Messe erneut Dreh- und Angelpunkt für Heimtierfreunde aus Düsseldorf und weit darüber hinaus. Nach ihrer Premiere in 2017 bietet sie in diesem Jahr ein noch vielfältigeres Programm, das die faszinierenden Seiten der Heimtierhaltung eindrucksvoll vor Augen führt. Dank spannender Aktionen, vielen Informationen ausgewiesener Experten und tollen Angeboten rund um die tierischen Begleiter des Menschen.Die Faszination Heimtierwelt findet erneut in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf statt. Heimtierhalter und diejenigen, die es noch werden wollen, erwarten ein bunter Ausstellermix und ein vielfältiges Rahmenprogramm. Und: Prominenten Besuch gibt es ebenfalls.So lässt sich beispielsweise die bekannte Society Lady Uschi Ackermann aus München die tierische Erlebniswelt nicht entgehen und wird – wie bereits im letzten Jahr – am Stand der Firma WOLTERS cat & dog GmbH auf der Faszination Heimtierwelt zu Gast sein! Gemeinsam mit WOLTERS hat die passionierte Mopsliebhaberin eine eigene Produktserie – die Sir Henry Edition – entworfen und wird diese auf der Heimtiermesse vorstellen. Besucher erwartet ein schickes Zubehör, das besonders für kleine Hunde geeignet ist. Außerdem wird Uschi Ackermann garantiert wieder über ihre Tierschutzaktivitäten informieren und kommt gerne mit den Besuchern der Messe ins Gespräch.Die „Faszination Heimtierwelt“ ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.Weitere Informationen zu Ausstellern, dem Rahmenprogramm sowie weiteren prominenten Besuchern finden Sie online unter: