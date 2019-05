Nach dem Feiertag ist vor dem Feiertag – Vatertag steht in den Startlöchern

U. Becker ist froh, dass er bereits den nächsten großen Feiertag für seine Brauhaus-Touren mit Musik anmelden kann. Am 30.05.2019 wird Ulrich Becker einen weiteren Feiertag mit seinen Brauhaus-Touren begleiten. Es geht um 12 Uhr los und dann wird fröhlich durch die Altstadt gezogen. Nach der erfolgreichen Tour vor dem Maifeiertag, ist das bereits der zweite Feiertag, den die Brauhaus-Touren vermelden können.Wie immer dauert die Tour dann zwei Stunden und es wird wieder ein Strassenmusiker mit durch die Altstadt in Düsseldorf ziehen. Er geht dann zu fünf Brauereien und in jedem Lokal gibt es ein Altbier zu trinken. Und da dieser besondere Tag den Vätern auf der Welt gewidmet ist, ist besonders auch diese Zielgruppe im Visier von Becker.Viele wissen ja garnicht mehr, dass dieser Tag eigentlich Christi Himmelfahrt heißt und seine Bedeutung aus dem Christentum kommt. „Christi Himmelfahrt im christlichen Sinne, bedeutet die Rückkehr Jesu Christit zu seinem Vater in den Himmel“ erläutert U. Becker weiter. Ulrich Becker ist christlich geprägt, deswegen sagt er selbst immer den christlichen Namen dieses Feiertages.Aber trotzdem machen wir an diesem Tage eine Vatertagstour, so Uli Becker weiter. Und zur Feier des Tages werden alle Männer, die an diesem Tage die Tour buchen, einen Killepitsch vom Erfinder der Biertouren mit Musik bekommen. Belegen können die Väter ganz einfach mit einem Foto auf ihren Smartphones.Auch seine Website macht weitere Fortschritte. Er hat diese nun weiter ausgebaut und unter dem Menüpunkt https://beer-touring.com/duesseldorf-Bilder.html sind nun auch noch viele Bilder zu der faszinierenden Stadt am Rhein zu finden. Und er lädt ab sofort auch viele Blogger dazu ein, die Touren kostenlos zu besuchen. Hierum wird er sich in Zukunft jedoch noch viel stärker kümmern. Zunächst stehen die verfünftige Verlinkung der Webseite im Vordergrund.Die Bilder des Abends können dann später auf der Facebook Seite gefunden werden. http://www.Facebook.com/BeerTourGermany