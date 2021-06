Lanzarote entdecken

Zu einem der beliebtesten Ausflugsziele gehört der Timanfaya Nationalpark im Westen der Insel, in dem man zum Beispiel die roten Montañas del Fuego bestaunen kann. Die einzigartige Natur der Vulkaninsel voller bizarrer Felsformationen, wüstenartiger Sandstrände und bebenden Vulkanen kann am besten in dem 51 Quadratkilometer großen Nationalpark erlebt werden.Auch viele Ausblickspunkte (Miradors) können erwandert oder angefahren werden, von denen man einen atemberaubenden Blick über die Atlantikküste und die Insel genießt. Beispielsweise ist der Mirador del Rio bekannt für seinen einmaligen Blick bis hinüber zur Nachbarinsel La Graciosa.Doch Lanzarote hat noch viel mehr zu bieten. Grüne Seen, geheimnisvolle Lavahöhlen, Kakteenparks und verlassene Sandstrände warten darauf, entdeckt zu werden.In kleinen typischen Fischerdörfchen kann man bei kanarischem Wein und frischem Fisch den Abend ausklingen lassen. Das charmante Fischerdorf El Golfo bietet sich dafür beispielsweise an.Eine Vielzahl an beeindruckenden Ausflugszielen auf Lanzarote können innerhalb eines Urlaubs entdeckt werden.