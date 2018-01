Kostüm Party // CLUB BOUI BOUI BILK

*** Kostüm-Party im CLUB BOUI BOUI ***Einlass ab 22 Uhr // Tickets findest du hier: https://www.eventbrite.de/e/kostum-party-club-boui... Ansonsten gibt es Tickets auch ab 22 Uhr an der Abendkasse für 12 Euro.Bier 2 €, Longdrinks 4 € all night longDas Bilker Karnevals-Kommando präsentiert:### DJ Michael Silent ###Rock, Pop, Alternativ & Hip-Hop - gute Laune, happy music.Bald ist wieder Karneval -Freudenzeit im TränentalDerweil das Kriegsgeschäft floriertdie Wirtschaftskrise expandiertverkleidet sich jetzt Jung und Altzu einer Jecken-Spaß-Gestalt.Denn hinter Masken gut verborgenversteckt man gerne Not und Sorgen.Wo sollst du hin - was kannst du machen?Es bleibt dir eine Möglichkeit zu Lachen:Der CLUB BOUI BOUI lässt Fetzen fliegenauf dass die Gäste nach Beliebensich küssen, dann den Nachwuchs zeugenim Stehen, Liegen und Vornüberbeugen.Es feiert Düsseldorf - soviel ist klarviel besser als im letzten Jahr.Wer's weiß - der kommt, denn Bilk lässt hoffen-in der Kaschemme wird gesoffen!