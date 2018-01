Jubiläum: Renault wird dieses Jahr 120

Schon die Voiturette überzeugte mit Innovationen: Sie verfügte über ein 3-Gang-Getriebe mit Direktantrieb, das als erster „Antrieb ohne Ketten“ nach wie vor einen Ehrenplatz in der Automobilgeschichte einnimmt. Mit den Modellen R4, Espace oder Scenic schuf das französische Unternehmen neue Fahrzeuggattungen. Und auch bei der Elektromobilität ist Renault heute vorne mit dabei.Aus den bescheidenen Anfänger entwickelte sich im Lauf von zwölf Jahrzehnten ein Konzern mit mehreren Marken, der an 36 Fertigungsstandorten produziert, seine Fahrzeuge über 12.000 Händlerbetriebe und Verkaufsstützpunkte in 127 Ländern vertreibt und mehr als 120.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Renault-Nissan Allianz zählt mit Mitsubishi zu den größten global agierenden Automobilgruppen.