HOMEMADE Winterbazar Düsseldorf 2017

Im Boui Boui Bilk geht es wieder rund. DEINE Stadt IST kreativ - und du kannst im Winter 2017 alle wunderbaren Produkte bei der HOMEMADE-Düsseldorf, dem Winterbazar für Design und Selbstgemachtes, bestaunen!





Das Gelände der ehemaligen Schraubenfabrik verwandelt sich an diesem Winterwochenende in einen zauberhaften Designbazar der besonderen Art!

Komm' - Samstags den 2. Dezember 2017 und Sonntags, den 3. Dezember 2017 jeweils von 11 bis 19 Uhr im Boui Boui Bilk in Düsseldorf vorbei! Eintritt: 4€



Eine ideale Möglichkeit und warscheinlich beste Chance noch das perfekte Weihnachtsgeschenk für deine liebsten zu finden.



Du sägst, nagelst, nähst, bohrst, zwirbelst, häkelst, strickst, bastelst, klebst, zeichnest, nietest oder schraubst? Dann bist du bei uns gut aufgehoben! Wir bieten dir eine einzigartige Plattform, um deine selbstproduzierten Waren zielgruppengerecht zu präsentieren!



Für eine Bewerbung schreibe uns bitte eine Email an info@0049events.de mit einer genauen Produktbeschreibung und deiner gewünschten Standgröße. Weitere Infos findest du unter www.produkte-aus-deiner-stadt.de