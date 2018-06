Großer Kindermalwettbewerb der Faszination Heimtierwelt in vollem Gange: Junge Meister gesucht!

Düsseldorf : Areal Böhler |

Düsseldorf, 11.06.2018 – Seit kurzem ruft der Veranstalter der „Faszination Heimtierwelt“, die am 23. und 24. Juni zum zweiten Mal in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf stattfinden wird, Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren zu einem großen Malwettbewerb auf. Unter dem Motto „Male und zeige uns Deine liebsten Tiere“ können sie ihre Lieblingstiere kreativ zu Papier bringen. Noch bis zum 15. Juni können die kleinen Meister ihre tierischen Bildmotive einreichen.

Seid ihr auch begeisterte Künstler? Dann ran an die Stifte, Pinsel und Farben und malt uns ein Bild mit Eurem Lieblingstier. Verwandelt ein leeres DIN A4-Blatt in ein kunterbuntes Kunstwerk und verhelft ihm zu einem Platz in der eigens eingerichteten tierischen Galerie auf der „Faszination Heimtierwelt“. Dort werden die 20 schönsten Bilder ausgestellt, die zuvor von der Wettbewerbsjury ausgesucht wurden. Die Messebesucher können die Werke nicht nur bewundern, sie erhalten auch die Möglichkeit, per Stimmabgabe drei Favoriten zu küren.Ihr habt Lust kreativ tätig zu werden? Dann nichts wie los. Mitmachen lohnt sich in jedem Fall, denn die Gewinner unter Euch erwarten tolle Preise. Vier Eintrittskarten für die ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen erhält der Sieger des Malwettbewerbs, für den zweiten Platz stehen zwei Freikarten für das SEA LIFE in Oberhausen zur Verfügung und der Drittplatzierte kann sich über zwei Tickets für das Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf freuen. Außerdem veröffentlicht der Veranstalter das Gewinner-Motiv unter anderem auf Postkarten, die im Vorfeld der Messe 2019 verteilt werden.Die 20 von der Jury benannten jungen Künstler erhalten unmittelbar im Anschluss an die Vorauswahl jeweils zwei Freikarten zur Messe als elektronisches Ticket per E-Mail. Und unter allen weiteren Einsendungen verlost der Veranstalter zusätzlich zehn mal zwei Freikarten, die ebenfalls per E-Mail versandt werden.So könnt Ihr mitmachen:Ob mit Wasserfarben, Wachsmal- oder Buntstiften: Darüber dürft Ihr frei entscheiden. Wichtig ist, dass Ihr Euren Namen, Euer Alter und Eure Adresse auf die Rückseite des Blattes schreibt. Und dass Euer Kunstwerk uns bis zum 15. Juni erreicht.Eltern schicken bitte die Bilder ihrer Kinder per Post an die takefive-media GmbH, Gewerbestr. 5-7, 42499 Hückeswagen. Benötigt wird zudem eine E-Mail-Adresse für den Fall des Gewinns zweier Freikarten. Einsendeschluss ist der 15.06.2018!Weitere Informationen finden Sie online unter: www.faszination-heimtierwelt.de