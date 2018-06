Gewinner des großen Kindermalwettbewerbs der „Faszination Heimtierwelt“ stehen fest

Düsseldorf : Areal Böhler |

Zur Heimtiermesse „Faszination Heimtierwelt“, die am 23. und 24. Juni zum zweiten Mal in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf stattfand, rief der Veranstalter Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren zu einem großen Malwettbewerb auf. Unter dem Motto „Male und zeige uns Deine liebsten Tiere“ sendeten die kleinen Künstler eine Vielzahl an wunderschönen tierischen Bildmotiven ein.



Während der zweitägigen Veranstaltung konnten die schönsten Bilder, die zuvor von der Wettbewerbsjury ausgesucht wurden, von den Messebesuchern nicht nur bewundert werden. Sie erhielten darüber hinaus die Möglichkeit ihre drei Favoriten per Stimmabgabe zu küren.Nun stehen die Gewinner der drei schönsten Bilder fest. Die meisten Stimmen erhielt das Bild von Phelin, 7 Jahre aus Hückeswagen, die als Siegerin des Malwettbewerbs vier Eintrittskarten für die ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen erhält. Mit Buntstiften brachte sie einen Fuchs zu Papier, der zudem als Motiv im kommenden Jahr auf Postkarten, die im Vorfeld der Messe 2019 verteilt werden, zu sehen ist. Platz 2 belegt das Aquaristik-Bild von Max, 8 Jahre aus Düsseldorf, der sich über zwei Freikarten für das SEA LIFE in Oberhausen freuen darf. Platz drei geht an Samuel, 8 Jahre aus Overath, der für sein Meisterwerk mit Pferd und Katze zwei Tickets für das Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf erhält.Der Malwettbewerb hat beim Veranstalter sowie bei den Besuchern der diesjährigen Heimtiermesse großen Anklang gefunden. Viele waren der Meinung, alle Bilder hätten einen Preis verdient. „Für uns ist jedes der vielen eingesandten Bilder ein absoluter Gewinn, auch wenn wir nicht jedes Motiv auszeichnen können. Bei allen Kindern möchten wir uns deshalb für ihre tollen selbstgemalten Werke bedanken. Über ihre Einsendung haben wir uns riesig gefreut und es zeigt den Zuspruch einer solchen Aktion!“, so der Veranstaltungsleiter Stephan Schlüter. „Außerdem haben wir uns gefreut die jungen Künstler der ausgestellten Bilder auf der Messe begrüßen zu dürfen.“ Denn der Veranstalter hatte ihnen im Vorfeld Freikarten für den Messebesuch zugeschickt.Weitere Informationen unter www.faszination-heimtierwelt.de