Faszinierendes Anaga-Gebirge

Seit 1987 ist das Anaga-Gebirge als spanischer Nationalpark anerkannt. Wenn man einen Ausflug in das Gebirge vorhat, sollte man sich vorab über das Wetter informieren. Wegen seiner Lage ist das Klima hier im Vergleich zum Rest der Insel feuchter und regnerischer. Jedoch kann man sich von den mystisch durch die Berge ziehenden Wolken auch verzaubern lassen. Durch das feuchte Klima beheimatet das Anaga-Gebirge eine Vielzahl an Pflanzen, die den Nationalpark ausmachen.Von der ehemaligen Haupt- und jetzigen Studentenstadt La Laguna erreicht man mit dem Auto oder dem Bus bequem den oft gewählten Ausgangspunkt Cruz Del Carmen, wo ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung steht. Von hier aus starten viele Wanderwege ins Umland. Für weitere Informationen zu den verschiedenen Wanderwegen oder Ausflugszielen im Anaga-Gebirge lohnt sich ein Besuch im Touristenzentrum, auch ein Restaurant befindet sich hier sowie die Aussichtsplattform Mirador Cruz Del Carmen, die einen spektakulären Blick auf die flach abfallenden Ausläufe des Gebirges und die Stadt La Laguna bietet.Von hier geht zum Beispiel eine sehr eindrucksvolle Wanderung zum urigen Bergdorf Chinamada, das auf etwa 600 m Höhe liegt. In dem noch bewohnten Höhlendorf leben zur Zeit 15 Menschen, deren Haupteinkommensquelle der Ackerbau ist. Ihre Häuser wurden von den einstigen Ureinwohnern Teneriffas, den Guanchen in die Felsen geschlagen, so dass sich die Wohnräume im Innern des Felsens befinden und somit gut gekühlt sind. Von Chinamada hat man einen unglaublichen Blick ins Gebirge, aber auch auf die schroffe Felsküste. Bei einem kleinen Snack in dem einzigen Restaurant des Dorfes kann man eine wohlverdiente Pause einlegen. Die Rundwanderung von Cruz del Carmen bis Chinamada beträgt insgesamt 15 Kilometer, die man in etwa 4-5 Stunden bequem erwandern kann.Von Chinamada aus hat man zusätzlich die Möglichkeit, nach Punta Del Hidalgo weiterzuwandern.Weitere Wanderungen bringen dich zum Beispiel zu den Aussichtspunkten Mirador Pico del Inglés oder Mirador Risco Mogote.Auch der weiße Sandstrand Playa de las Teresitas, der als der schönste Strand Teneriffas gilt, befindet sich am Rande des Anaga-Gebirges. Der ehemalige schwarze Strand wurde mit weißem Sand aus der Sahara aufgeschüttet, wodurch er seinen karibischen Charme bekam. Hier kann man unter einer der vielen Palmen den Blick auf den Atlantik genießen, während sich direkt hinter dem Strand die Felsen des Anaga-Gebirges auftürmen. Außerdem bietet der Strand eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur mit Bistros, Duschen, Toiletten, Umkleidekabinen, Liegestühle und einem kostenlosen Parkplatz.Für Wanderungen im Anaga-Gebirge ist eine gute Fitness Voraussetzung, da die Wege teilweise steil bergauf oder -ab gehen. Doch das Gebirge kann auch mit dem Fahrrad oder dem Auto sehr gut erkundet werden. Auch geführte Touren durch den Nationalpark finden statt.