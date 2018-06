Faszination Heimtierwelt kürt das „Tierische Dreamteam“ 2018: Juliane von Ohr siegte mit ihrer Havaneser-Hündin Lotta

Düsseldorf : Areal Böhler |

Casting in Kooperation mit der zookauf-Gruppe und ARION // Die Heimtiermesse für die ganze Familie kürte erneut die talentiertesten Mensch-Hund-Teams



Das Casting „Düsseldorf sucht das tierische Dreamteam“ war ein besonderer Programmpunkt und Publikumsmagnet der Faszination Heimtierwelt, die am 23. und 24. Juni 2018 zum zweiten Mal in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER stattfand.Im Rahmen des Castings präsentierten am Messesamstag zwölf talentierte Duos ihr Können sowie ihre besondere Mensch-Hund-Beziehung einer kompetenten Fachjury. Moderiert wurde die Show von Klaus Kirchhoff, der als erfahrener Moderator auf Heimtiermessen und Tiershowbühnen in ganz Deutschland unterwegs ist.Vor einer Jury, die aus Birgit Zelter-Dähnrich, Vorstand egesa-zookauf eG, Wolfgang Steffens, Doglive Multitalent 2016 und Filmtiertrainer Dirk Lenzen bestand, mussten sich die Dreamteam-Kandidaten an insgesamt fünf verschiedenen Spielstationen verschiedenen Aufgaben wie dem Überqueren eines Flusses, einer Hunde-Rallye oder einem Reifensprung stellen. Die Hundebesitzer lotsten ihre Vierbeiner mit Kommandos und Handzeichen durch den Parcours. An der letzten Station traten die Teams vor die Jury und durften in der Freestyle-Disziplin beweisen, warum sie Düsseldorfs tierisches Dreamteam sind.Juliane von Ohr hatte sich mit ihrer zweieinhalbjährigen Havaneser-Hündin Lotta beworben und bewies, dass sie ein eingespieltes Team sind. Gemeinsam mit ihrer geschickten Hundedame sicherte sich Juliane von Ohr den Sieg und damit den Titel des tierischen Dreamteams. „Bei der Messe-Premiere im Juni 2017 belegten wir bei der Casting-Show schon Platz zwei. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass es in diesem Jahr zum Sieg gereicht hat“, meinte die strahlende Siegerin Juliane von Ohr. Das prämierte tierische Dreamteam freut sich auf eine Veröffentlichung im bundesweit erscheinenden Heimtier-Journal sowie über einen zookauf-Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro.Im Rahmen des Castings belegte Melina Stellberg mit ihrem Mini Australian Shepherd Muna Platz zwei. Auf Rang drei kam Danny Minkenberg mit Australian Shepherd Sam. Die Zweit- und Drittplatzierten erhielten einen zookauf-Gutschein im Wert von 50 beziehungsweise 25 Euro.Weitere Informationen finden Sie unter www.faszination-heimtierwelt.de.