Faszination Heimtierwelt 2018 - zookauf fördert tierliebe DIY-Talente

Düsseldorf : Areal Böhler |

Die zookauf-Gruppe sucht gemeinsam mit dem Messeveranstalter der „Faszination Heimtierwelt“ erneut das DIY-Talent 2018. Dieses wird im Zusammenhang mit dem auf der Messe stattfindenden Kunsthandwerkermarkt gekürt und erhält einen kostenfreien Standplatz.





Auf der diesjährigen Messepremiere begeisterte der Kunsthandwerkermarkt mit vielfältigen Produkten, u. a. gefilzten Katzenhöhlen und selbstgebackenen Hundekeksen, für den tierischen Mitbewohner.Die Heimtiermesse öffnet am 23.06. und 24.06.2018 zum zweiten Mal ihre Pforten in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf. Die Messebesucher können sich erneut auf spannende und wissenswerte Einblicke in die verschiedenen Facetten und Möglichkeiten einer verantwortungsvollen Heimtierhaltung freuen. Natürlich ist dank eines abwechslungsreichen Rahmenprogramms für Unterhaltung, Spaß und Entertainment bestens gesorgt.Neben zahlreichen renommierten Herstellern der Heimtierbranche, erhalten einige handwerklich geschickte Nachwuchstalente wieder die Chance zu kostengünstigen Konditionen ihre selbstgefertigten Produkte einem größeren Publikum zu präsentieren und Einblicke in ihre Entstehung zu geben. Damit möchte der Veranstalter zusammen mit der zookauf-Gruppe kreative Beiträge von tierlieben DIY-Talenten würdigen und zugleich vor Ort dank anschaulicher Vorführungen für interessante Impulse sorgen. Besondere Aufmerksamkeit kommt natürlich dem Gewinner des DIY-Contests zu.Interessierte Kunsthandwerker können ihr kreatives Talent unter Beweis stellen und sich bis zum 15.02.2018 bewerben. Zum einen um den Titel des DIY-Talents 2018, aber auch um einen Standplatz auf dem Kunsthandwerkermarkt zu vergünstigten Konditionen. Die zur Verfügung stehende Ausstellungsfläche vor Ort ist limitiert.Weitere Informationen zur Faszination Heimtierwelt sowie zur Bewerbung für das DIY-Talent finden Sie auf der Messe-Homepage www.faszination-heimtierwelt.de.