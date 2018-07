Faszination Heimtierwelt 2018: Attraktives Messehighlight für die Stadt Meerbusch

Düsseldorf : Areal Böhler |

Meerbuschs Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage zur Eröffnung vor Ort // Heimtiermesse für die ganze Familie präsentierte sich zum zweiten Mal erfolgreich am vorletzten Juni-Wochenende // AREAL BÖHLER in Meerbusch bietet erstklassige Messe-Location

Nach einer gelungenen Premiere im vergangenen Jahr ging die Heimtiermesse „Faszination Heimtierwelt“ am 23. und 24. Juni auf dem AREAL BÖHLER in Meerbusch in die zweite Runde.Die Faszination Heimtierwelt begeisterte am vorletzten Juni-Wochenende erneut zahlreiche Tierfreunde aus Meerbusch und den angrenzenden Regionen. Es kamen mit 7.400 Besuchern fast 50 Prozent mehr als zur Premiere der Messe im vergangenen Jahr. Und auch die Nachfrage der teilnehmenden Aussteller war groß und bescherte der Messe einen Ausstellerzuwachs von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sie boten auf der gut 8.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche eine umfassende Auswahl an Produkten, Informationen und Leistungen rund um das geliebte Heimtier.Zur Eröffnung kam auch Meerbuschs Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, die sich während eines Messerundgangs über die positive Entwicklung der Veranstaltung höchst erfreut zeigte. Sie stattete im Rahmen ihres Messerundgangs mit den Veranstaltern Ständen aus der Region einen Besuch ab. Zudem fand ein Gedankenaustausch bezüglich der künftigen Einbindung weiterer Unternehmen, Initiativen und Vereine aus Meerbusch in die Messe statt. Zum Abschluss des Rundgangs stimmte die Bürgermeisterin noch für ihr Lieblingsbild des Kindermalwettbewerbs ab und wünschte der Faszination Heimtierwelt eine weiterhin gute Entwicklung.Der Faszination Heimtierwelt 2018 ist mit einem präzisen, auf die Bedürfnisse der Heimtierfreunde abgestimmten Mix an Ausstellern, Programmpunkten und Angeboten eine beeindruckende Präsentation zu Themen wie der richtigen Ernährung, der artgerechten Haltung, der Gesundheit und Pflege sowie der abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten gelungen.Weitere Informationen finden Sie unter www.faszination-heimtierwelt.de