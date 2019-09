Ende der Saison bei den beliebten Beer-Touren - Freizeittour anl. Oktoberfest in der Düsseldorfer Altstadt

Am 28.09.2019 findet so ziemlich die letzte Veranstaltung der so beliebten Beer-Touren statt. An diesem Samstag findet noch einmal die Beer-Tour mit fünf leckeren Altbieren statt. Dann gehen wir zu Hausbrauereien und werden jeweils ein leckeres Altbier trinken. Einzelheiten dazu findet Ihr hier: www.Beer-Touring.com Der Organisator der Veranstaltung Ulrich Becker wird auf jeden Fall in zünftiger Tracht an dieser Tour teilnehmen.Ich freue mich auf eine launige Tour an diesem Samstag.Die Tour wird an diesem Samst ausnahmsweise 34,90 € pro Teilnehmer kosten. Hier der link zum Kauf https://www.eventim-light.com/de/a/5c28994514cbe800011b5314/e/5d5fdaa910560c0001481bd4

Wir starten wie immer um 19 Uhr am Uerige. Wie ich aussehen werde, könnt Ihr am Bild erkennen. Im Kartenpreis ist der Eintritt ins Schlöser Quartier Boheme mit enthalten.