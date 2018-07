Dr.Clauder’s präsentierte Blogger-Aktivitäten auf der Faszination Heimtierwelt 2018

Düsseldorf : Areal Böhler |

Blogger-Runde mit Oliver Petszokat (Oli P.) und Dr.Clauder’s auf der Faszination Heimtierwelt // Heimtiernahrungshersteller baut Zusammenarbeit mit Bloggern (Petfluencern) aus

Gemeinsam mit Markenbotschafter Oliver Petszokat stellte der Heimtiernahrungshersteller Dr.Clauder’s auf der Faszination Heimtierwelt in Düsseldorf, die am 23. und 24. Juni 2018 zum zweiten Mal stattfand, seine Social-Media-Aktivitäten unter dem Logo „Dr.Clauder’s and friends“ vor. Dahinter verbirgt sich die intensive Zusammenarbeit des Unternehmens mit zahlreichen Bloggern – auch Petfluencer genannt – und den Markenbotschaftern von Dr.Clauder´s, beispielsweise Oliver Petszokat und Bulldogge Kai-Uwe von Detlef Steves.Der Startschuss für die Blogger-Aktion „Dr.Clauder’s and friends“ fiel am 24. Juni auf der Faszination Heimtierwelt in den Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf. Der bekannte Musiker, Schauspieler und Moderator Oliver Petszokat – Oli P. – moderierte im Fachforum der Messe eine Talkrunde mit verschiedenen Hunde-Bloggern. Gemeinsam sprachen die Petfluencer über die Entstehung ihrer Blogs, ihre Hunde sowie über gesunde Ernährung und Tipps im Zusammenleben mit den Vierbeinern. „Die Blogger-Runde mit Oli P. kam bei den Besuchern der Faszination Heimtierwelt sehr gut an und der eine oder andere hatte die Möglichkeit bekannte Influencer live zu erleben“, erläuterte Stephan Schlüter, Veranstaltungsleiter und takefive-Geschäftsführer. Vorab verlosten die teilnehmenden Blogger auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen an ihre Follower Freikarten für die Faszination Heimtierwelt und die neuen Dr.Clauder’s Trainingssnacks „mini“. Dr.Clauder’s plant zukünftig eine noch engere Zusammenarbeit mit Bloggern und Influencern, unter anderem im Rahmen von Bloggertreffen auf Messen.Weitere Informationen über die Faszination Heimtierwelt finden Sie unter www.faszination-heimtierwelt.de.