Bald ist es soweit: Premiere der Heimtiermesse "Faszination Heimtierwelt" in Düsseldorf

In wenigen Tagen ist es soweit: am 10. und 11. Juni 2017 feiert die neue Heimtiermesse „Faszination Heimtierwelt“ Premiere. Tierfreunde sollten sich den Termin dick im Kalender anstreichen.

Die Messe für die ganze Familie findet an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr in den Alten Schmiedehallen des AREAL BÖHLER in Düsseldorf statt. Ob Hunde, Katzen, Vögel, Nager oder Aquaristik: Hier erhalten Sie spannende Einblicke in die facettenreiche Welt der Heimtiere. Auf der Messe treffen Sie auf verschiedene namhafte Aussteller und finden Experten rund um Themen wie Gesundheit, Fitness, Pflege und die richtige Ernährung Ihres Haustiers. Eine Besonderheit der Messe ist der Verzicht auf die dauerhafte Ausstellung lebender Tiere. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Heimtieren liegt dem Veranstalter am Herzen. Im Rahmen des Messeprogramms gibt es jedoch zahlreiche Auftritte, Vorträge und Aktionen mit kurzzeitiger tierischer Unterstützung, die für Information und Unterhaltung gleichermaßen sorgen. Erleben Sie unter anderem ein Dog Dance Turnier und ein Messe-Casting. Besucherhunde sind bei Vorlage eines gültigen Impfausweises selbstverständlich auf der Faszination Heimtierwelt herzlich willkommen.Weitere Informationen finden Sie unter www.faszination-heimtierwelt.de.