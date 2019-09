Airbeat-One Festival 2020: Die wichtigsten Infos im Überblick

Der Termin für das nächste Airbeat One Festival steht schon fest! Airbeat One ist eines der größten und am schnellsten wachsenden Festivals in ganz Deutschland. Eine Pause von Airbeat One ist noch lange nicht in Sicht, da es 2020 schon in die nächste Runde geht.

Airbeat One: Das EDM-Festival

Airbeat One 2020:

Wie die Jahre davor, findet das Airbeat One Festival in der Stadt Neustadt-Glewe auf einem Flugplatz statt. Es wurde 2002 erstmals veranstaltet und wuchs, von weniger als 1.000 Besuchern, bis heute auf über 60.000. Jährlich stieg die Besucherzahl, weswegen man vermutet, dass 2020 potentiell 70.000 Besucher kommen. Airbeat One ist eines der größten Festivals in Deutschland. Es fand bis jetzt immer nur im Norden Deutschlands statt. Es zieht aber Fans und Interessierte aus ganz Deutschland heran. Die Musik, die auf dem Festival abgespielt wird ist hauptsächlich aus dem EDM Genre. Techno und House Musik kommt jedoch auch vor und wird teilweise mit EDM gemischt. In anderen Worten: Alles was Techno/EDM Fans begeistert. Airbeat One ist mit der Zeit zu einem der größten Festivals in Deutschland geworden, und das besondere daran ist, dass es jedes Jahr immer größer wird.Fans dieses Musikgeschmacks, die noch nie davon gehört haben und deshalb jetzt scharf darauf sind, sollten wissen, dass das nächste Airbeat One Festival am 08.07.2020 stattfinden wird. Das Event geht bis zum 12.07. dieses Jahres. Das heißt für Besucher, dass sie die Chance haben vier Tage hintereinander zu ihrer Lieblingsmusik zu tanzen. Doch das Beste kommt noch, vielleicht legt euer Lieblings-DJ auf, oder es sind weitere Artisten dort, die ihr feiert. Das Line-Up für die Veranstaltung ist aber noch nicht bekannt, deswegen ist es noch nicht sicher welche DJs auflegen werden. Rechnet aber ruhig mit großen Namen, da letztes Jahr Artist wie Martin Garrix, Alan Walker, Steve Aoki, Afrojack und zahlreiche andere Künstler dort aufgetreten haben. Der Kartenverkauf auf der offiziellen Website von Airbeat One ist schon angelaufen und ist fast ausverkauft! Also solltet ihr euch schnell entscheiden, ob ihr an diesem Festival teilnehmen wollt.