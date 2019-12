Neu: aus ARTE Ralf Dunkel wird Manufaktur1

Manufaktur1 bietet die exklusive Anfertigung von Einzelstücken in Hinterglasmalerei, das heißt aufwendig durch Handarbeit gestaltete Motive mit außergewöhnlich veredelten Details.Anwendungsbereiche: Büro, Wohnen, KücheFotos:I. Hinterglasmalerei für den Bereich KücheII. Auch im Jahr 2019 konnte Ralf Dunkel eine ansehnliche Spende für die Kinderarche Burgstädt gesammelt werden.Foto von der Spendenübergabe in der Zentrale Radebeul am 10. Dezember an Frau Schreckenbach-Launhardt, Leiterin der Kinderarche Burgstädt.