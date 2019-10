Hinterglasmalerei

Für Bad, Flur, Küche und Wohnzimmer bietet ARTE Ralf Dunkel Ihnen die Lösung Ihrer individuellen Wünsche.Beispiel:*Küchen-Rückwand _ Hinterglasgestaltung in abstrakt _ Color inkl. Edelmetallapplikationenund Ausschnitten für technische Elemente*Stärke: 15 mm d.h. 6 bis 10 mm Sicherheitsglas plus Sperrschicht und Holzrückwand inkl.Alu-Profilmaximale Abmessungen in Höhe/Breite/Stärke: 550 bis 1000 mm / 550 bis 3000 mm / 15 mm*Bohrungen: zum Beispiel für Steckdosen Durchmesser 68 mm sowie weitere möglichFotos:1. Muster_Küchenrückwand in abstrakt2. Muster_Vintage mit abstrakt