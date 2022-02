Naturdenkmal Merfelder Bruch

Dülmen : Wildpferdfebahn Merfelder Bruch |

Wer wilde Pferde toll findet, der sollte unbedingt den Merfelder Bruch bei

Dülmen aufsuchen.

Etwa 12 km von Dülmen liegt die Wildpferdebahn mit 300 bis 400 Wildpferden. Umgebenvon großen Weideflächen ist das Reservat am Besten mit dem Auto zu erreichen,welches am Ende des Wildbahnweges geparkt werden kann. Die Parkgebühr bzw.der Eintrittspreis beträgt pro Person 4 Euro (Kinder 2 Euro). Dafür darfman dann soweit laufen, wie die Füße tragen, beziehungsweise bis zu den Absperrungen und nach Möglichkeit diese nicht überschreiten. Auch nicht aus der Notdurftheraus. Wer sich aber dringend ungehindert erleichtern möchte, darf diesnatürlich, also auf natürliche Art tun. Aber bitte nicht im Wald oder auf derWeide. Plumps-Klos sind reichlich vorhanden, direkt am Parkplatz.Vom Parkplatz aus, auf dem man auch picknicken darf (10.00 – 18.00 Uhr), führtder Streifzug über holprige Felder und Wege. Die Luft, angefüllt mit Tannenduft, zwingt nahezu zum Inhalieren. Der einzigartige Wohlgeruch, sämig aus dem Feld- Wald- undWiesenboden aufsteigend, ist beispiellos.Weitab vom Alltagsleben wird der Ruhesuchende in diesem Landstrich die Ruhefinden, nach der er sucht, und die so durchdringend ist, dass man ihr fast nichttrauen mag. Hier und da vernimmt man ein leises Schnauben - ansonsten ist es mucksmäuschenstill.Seinen Augen mag man kaum trauen, beim Anblick der wilden Natur-Schönheiten.Eine Herde wilder Pferde lebt seit frühesten Zeiten im Merfelder Bruch und wiees heißt, sind die über 350 Tiere heute das einzige verbliebene Wildgestüt aufdem europäischen Kontinent.Aus der Kunde geht hervor, dass die Tiere sich selbst überlassen sind, ihrenInstinkten folgen und mit dem Nahrungsangebot, ihrem Lebensraum und derWitterung zurechtkommen. Somit ist das Dülmener Pferd widerstandsfähig undanspruchslos geblieben und urgesund.Dem neuen Eigentümer, Herzog von Croy sei Dank, dass die Herde vor demUntergang gesichert ist. Mit der Teilung des Merfelder Bruchs vor gut 150Jahren schuf der Herzog den Tieren ein mittlerweile fast 400 ha großesReservat und rettete angesichts der fortschreitenden Parzellierung undKultivierung des Landes die Herde.Na - Lust auf einen kleinen Ausritt bekommen?