Circus Renz in Welbsleben

Ich weiß nicht, wann letztmals ein Zirkus in Welbsleben seine Zelte aufgeschlagen hat. In den vergangenen 7 Jahren war dies mit Sicherheit nicht der Fall. Nun aber künden Plakate, Werbebänder an den Straßen und Wurfsendungen in den Briefkästen vom nahenden Ereignis.

Samstag und Sonntag lädt der Circus Renz zu zwei Vorstellungen ein, Samstagnachmittag um 16 Uhr und Sonntagmorgen um 11 Uhr., Kinderpreise für Erwachsene. Sicher auch ein attraktives Angebot für Familien aus der Region!Also, lassen wir uns überraschen. Im Laufe der Woche dürfte ja das Zelt bei der Einetalhalle dann für weitere neugierige Blicke sorgen und das Interesse zusätzlich wecken.