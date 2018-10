Weihnachtsmarkt Sachsen 2018: Das sind die tollsten Märkte!

Wer Weihnachten liebt, sollte einen Weihnachtsmarkt in Sachsen besuchen. Die zahlreichen Weihnachtsmärkte und jahrhundertealten Traditionen sind einen Besuch wert. Sächsische Weihnachtstraditionen kann man zum Teil sogar ganzjährig erleben! Es gibt dort auch an Weihnachten 2018 viele Adventsmärkte, die definitiv einen Besuch wert sind.

Die Weihnachtssymbole Lichterbogen und Räuchermann stammen beide aus Sachsen, dem Bundesland mit den meisten Weihnachtstraditionen. Einen Weihnachtsmarkt in der Region solltet ihr euch also nicht entgehen lassen. Die Bräuche von Adventszeit und Weihnachten haben in Sachsen einen sehr hohen Stellenwert. Zur Adventszeit ist deshalb immer sehr viel los, die schönsten Märkte im ,,Weihnachtsland” 2018 sind unten aufgelistet.Christmarkt in Freiberg: 27.11. - 23.12.2018ObermarktChemnitzer Weihnachtsmarkt : 30.11.2018 bis 23.12.2018Marktplatz, Neumarkt, Rosenhof, Jakobikirchplatz, Düsseldorfer Platz und Innere KlosterstraßeStriezelmarkt Dresden: 28.11. bis 24.12.2018AltmarktHistorischer Weihnachtsmarkt vor der Frauenkirche: 28.11. - 23.12.2018MünzgasseWenzelsmarkt in Bautzen: 30.11. bis 23.12.2018HauptmarktWeihnachtsmarkt in Leipzig: 27.11. bis 23.12.2018MarktSchlesischer Christkindelmarkt zu Görlitz: 30.11. bis 16.12.2018historischer UntermarktSeiffener Weihnacht: 30.11. – 23.12.2018Hauptstraße 73Lichtelfest in Schneeberg: 30.11.2018 bis 23.12.2018MarktplatzHistorischer Weihnachtsmarkt- Festung Königstein: An allen vier AdventswochenendenFestung Königstein Hier finden Sie weitere Informationen.