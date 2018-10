Elbe Finanzgruppe bietet Finanzierung für Maschinen- & Anlagenbauer

Mit Finetrading den Wareneinkauf finanzieren

In der deutschen Wirtschaft sind es vor allem die kleinen und mittelständischen Betriebe, die das System am Laufen halten. Dabei spielen im Land der Ingenieure insbesondere Unternehmen aus dem Bereich Maschinen- & Sondermaschinenbau eine wichtige Rolle. Die Elbe Finanzgruppe bietet daher verschiedene Finanzierungslösungen für Maschinen- & Anlagenbauer.Die Elbe Finanzgruppe steht für eine faire und sichere Mittelstandsfinanzierung. Gerade wer die Kreditlinien bei seiner Hausbank nicht über Gebühr strapazieren möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Die Elbe Finanzgruppe bietet vielfältige Möglichkeiten, um Betrieben aus dem Maschinen- und Anlagenbau zu mehr Liquidität zu verhelfen.Bei der Einkaufsfinanzierung handelt es sich um sogenanntes Finetrading. Dabei finanziert die Elbe Finanzgruppe als Finetrader Ihren Wareneinkauf vor. So müssen Sie und Ihr Unternehmen nicht in Vorleistung gehen. Viele Betriebe aus dem Bereich Maschinen- & Anlagenbau nutzen diese Möglichkeit der Vorfinanzierung, da sie so keinen teuren Kredit bei Ihrer Hausbank aufnehmen müssen und trotzdem liquide bleiben.Die Projekt- oder auch Auftragsfinanzierung ist eine Unterform der klassischen Einkaufsfinanzierung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der vorfinanzierte Wareneinkauf projektgebunden ist. Das heißt, es muss ein konkreter Auftrag vorliegen. Diese Art der Finanzierung eignet sich besonders für den Bereich Sondermaschinenbau.Maschinenbau-Unternehmen, die über ein Lager verfügen, können auch über eine Lagerfinanzierung nachdenken. Dabei wird der Gegenwert des Lagers als Sicherheit für eine Kreditlinie genommen. So setzen Unternehmer das im Lager gebundene Kapital wieder frei und können es für Investitionen nutzen.Im Bereich Sondermaschinen- und Maschinenbau haben Auftraggeber durchschnittlich über 92 Tage Zeit, um ihre Rechnung zu begleichen. Das sind über drei Monate, in denen der Auftragnehmer mit dem Wareneinkauf und der Erbringung seiner Leistung in Vorleistung geht. Diese finanzielle Kluft kann einen Betrieb stark in Bedrängnis bringen. Darüber hinaus fehlt das Kapital, um Expansionspläne in die Tat umzusetzen oder zusätzliche Aufträge annehmen zu können. In diesem Fall kann Factoring eine Lösung für Sie sein. Wir von der Elbe Finanzgruppe finanzieren Ihre Rechnungen vor und sorgen für die nötige Liquidität im Unternehmen.Die Produktion muss auf dem neuesten Stand sein, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Doch neue Geräte, Maschinen und Werkzeuge kosten in der Regel viel Geld. Doch viele kleinere Betriebe können sich nicht alle paar Jahre eine Komplettsanierung ihrer Arbeitsmittel leisten. In Zusammenarbeit mit der Elbe Finanzgruppe haben Sie die Möglichkeit neue Technik zu leasen. Sie haben dabei freie Hand bei der Wahl von Investitionsobjekt, Hersteller sowie Händler.Mit Inkasso dem Mahnwesen Herr werdenDie Leistung ist längst erbracht. Sie haben Ihrem Kunden eine Rechnung geschickt. Doch er zahlt nicht. Dieses Problem kennen viele kleine- und mittelständische Betriebe, auch über dem Bereich Maschinenbau hinaus. Leider haben kleinere, mit wenig Personal besetzte Unternehmen, oft wenig Möglichkeiten ihr Mahnwesen genügen auszubauen. Die Lösung? Geben Sie das vorgerichtliche Forderungsmanagement in die Hand von Profis. Das geschulte Inkasso-Personal der Elbe Finanzgruppe ist darauf spezialisiert Ihr Geld einzufordern. So sparen Sie Zeit und vor allem auch Nerven!Die Elbe Finanzgruppe ist ein bankenunabhängiger Finanzdienstleister mit Fokus auf Freiberufler, Selbstständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Als anerkannter Finanzdienstleister bietet die Elbe Finanzgruppe innovative Finanzierungsmöglichkeiten für Factoring, Leasing, Finetrading sowie Inkasso aus einer Hand.Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist durch ein besonderes Vertrauensverhältnis gekennzeichnet. Die Kunden haben durch die Kooperation einen leistungsstarken Partner an ihrer Seite, mit einer gesicherten Refinanzierung und einem erfahrenen Team. Als anerkannter Finanzdienstleister der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegt die Elbe Finanzgruppe vergleichbaren regulatorischen Anforderungen wie Banken. Dies sichert unseren Kunden ein Höchstmaß an Seriosität und Qualität.Elbe Finanzgruppe GmbHFrau Desirée MainzerMarketingTiergartenstraße 801219 DresdenTelefon: +49 (0)351 896933-58Fax: +49 (0)351 896933-15E-Mail: info@elbe-finanzgruppe.deInternet: www.elbe-finanzgruppe.dewww.elbe-factoring.de