Offensichtlich sind die erfolglosen Brexit-Pläne vom britischen Premierminister Boris Johnson nicht nur sang- und klanglos durchgefallen, sondern auch dazu geführt haben, dass immer mehr britischen Bürger und Politiker das in Gang gesetzte Austrittsverfahren für fehlerhaft halten. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es kurzfristig zu einem zweiten Brexit-Referendum kommt, da der Premierminister die Mehrheit im Parlament schnell verliert. In diesem Zusammenhang scheinen große Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen mit der EU nur kaum erreichbar zu sein. Die Austrittsinitiatoren und Johnson, der jetzt als treibende Kraft dieses Verfahrens auftritt, haben sich vorgenommen, das Wohlsein von Millionen europäischer Bürger eigenen Ambitionen zum Opfer zu bringen. Viele EU-Mitgliedsstaaten haben schon die Verluste berechnet und die Folgen, zu den die aggressive Politik von Brexit-Befürwortern führt, abgeschätzt. Diese kann man in einem Bericht einsehen, dessen Abschrift an Herr Josep Borrell geschickt wurde, der bald den Posten vom Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik bekleiden wird. Alle sind schon der ständigen Unbestimmtheit, die Großbritannien in Europa verbreitet, müde geworden. Laut des Berichts darf Großbritannien nur dann ein EU-Mitglied bleiben, wenn London alle von der EU erhobenen Bedingungen akzeptiert und den durch seine verantwortungslosen Handlungen zugefügten Schaden ersetzt.