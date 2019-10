Installation und Symposium: Ubiquity

Die Junge Akademie lädt ein zur Audio-Installation „Ubiquity – Neue Perspetiven auf erlebte Traumata“, die von der Klangkünstlerin und Musikwissenschaftlerin Miriam Akkermann (Mitglied der Jungen Akademie, TU Dresden) in Zusammenarbeit mit dem Programmierer und Komponisten Andre Bartetzki und der Psychologin Eva Alisic (Mitglied der Global Young Academy, University of Melbourne) erarbeitet wurde. Ausgangspunkt ist eine Studie zur Traumaverarbeitung bei Kindern.Die Installation entstand in Kooperation mit dem Symposium „Ubiquity – Neue Perspektiven auf erlebte Traumata", das aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zur Psychologie von Traumatisierungen berichtet. Organisiert von dem Psychologen und Neurowissenschaftler Philipp Kanske (Sprecher der Jungen Akademie, TU Dresden), werden Vorträge der Traumaforscher Andreas Maercker, Thomas Ehring, Eva Alisic und anderer zu hören sein. Das Symposium findet am 3.11.2019 ebenfalls in den Räumen der Blauen Fabrik statt.Weitere Informationen zur Installation und zum Symposium können hier entnommen werden: ubiquity.diejungeakademie.de Installation: 30.10.-03.11.2019 (Vernissage: Mi 20-23 Uhr, Öffnungszeiten: Do-Sa 15-21 Uhr, So 10-15 Uhr)Symposium: 03.11.2019, 10-15 Uhr (Um Anmeldung zum Symposium wird gebeten unter anmeldung.diejungeakademie.de