Frauenkirche oder Striezelmarkt

Der Dresdner Striezelmarkt ist vielleicht der älteste Weihnachtsmarkt der Welt

. Er wirdim Advent meistens auf dem Altmarkt veranstaltet. Noch bis zum 24. Dezember findet in diesem Jahr der 583. Striezelmarkt statt.Derder im Mittelhochdeutschen Strutzel oder Striezel genannt wird.Trotz andauernden Schneeregen sind wir gestern nach Dresden gefahren, um meine 89 jährige Mutter in ihrem Altersheim noch vor Weihnachten zu besuchen; vielleicht hat sie Ihren Ältesten sogar erkannt.Bei sich bessernden Wetter parkten) in der Nähe der Yenidze und spazierten entspannt vorbei am Zwinger zum Striezelmarkt auf dem Altmark.Von denhatten wir uns fürentschieden. Zumindest für den Nachmittag, denn bis 23 Uhr konnten wir leider nicht bleiben. Bei den über 200 Händler, die meisten davon aus Sachsen und dem Erzgebirge, natürlich keine Chance alle Stände zu besuchen oder gar zu „testen“.Bei einer Höhe von über sechs Metern und einer Breite von 13 Metern ist dieser erzgebirgische Schwibbogen mit 19 Figuren verziert und steht seit 2009 am Eingang des Dresdner Striezelmarktes.von der gleichen Herstellerfirma aus Gahlenz (Erzgebirge). Mit knapp 15 Meter Höhe ist dieseverzeichnet. 43 Figuren zieren die sechs Etagen der Pyramide, die 1997 innerhalb von sechs Monaten angefertigt wurde.BEGEHBAR war glücklicherweise zur Nachmittagszeit noch der Weihnachtsmarkt. Das soll am Wochenende anders sein. Meine Schwester, die ich ganz zufällig in dem Markttrubel entdeckte, meinte: „An Wochenenden kann man den Striezelmarkt wegen der vielen Besucher fast nur von außen umrunden“.Da hatten wir viel mehr Glück. Garantiert hat gestern 15 Uhr auf dernicht nur mir „Der Stern aus Herrnhut“, ein Weihnachtliches Programm mit denund dem Tanzhaus Friedrichstadt Dresden, gefallen.Hier ein kleiner Videoclip: Weihnachtliche Wichtel.MPG Und wer noch nichts Besseres vorhat. Heute gibt es auf dem Striezelmarkt das Pyramidenfest und morgen das Schwibbogenfest Man sollte aber besser mithingehen, sonst macht es einfach keinen Spass!Genug der Worte, nun lasse ich ein paar Fotos weitersprechen.