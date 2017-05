Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Dresden 2017

Die Sonne scheint, man muss nicht arbeiten, doch kann auch nicht wirklich etwas unternehmen. Da wäre so ein Spaziergang durch die Stadt was tolles! Einfach entspannt Einkaufen gehen. Das geht auch dieses Jahr wieder, am verkaufsoffenen Sonntag in Dresden!



Der Sonntag gilt in Deutschland als ein Ruhetag, an dem auch mehrere Menschen zum beten in die Kirche gehen, weshalb auch Geschäfte wie beispielsweise Modeläden, Baumärkte, Elektrofachhandel oder Kaufhäuser, außer Tankstellen und Bäckereien, für gewöhnlich geschlossen haben. Am verkaufsoffenen Sonntag ist es wiederum so, dass es zwar nicht gesetzlich festgeschrieben ist, die Läden dennoch offen haben könnten. Da es kein festgelegter Anlass ist, können die Shops selbst entscheiden, ob sie aufmachen oder nicht. Für Berufstätige ist dieser Sonntag von großem Vorteil, da sie sich dann einen entspannten Sonntag, entweder mit der Familie oder alleine, während sie in der Stadt nach tollen Sachen schauen, gönnen können. In Dresden gibt es auch noch einige Termine für verkaufsoffene Sonntage. Der nächste Termine wäre am 28. Mai 2017. Daraufhin folgen dann die Termine am 11. Juni 2017, am 18. Juni 2017, am 25. Juni 2017, sowie am 27. August 2017.Informationen zu weiteren Terminen für den verkaufsoffenen Sonntag in Sachsen gibt es hier Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen gibt es hier