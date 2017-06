Filmnächte am Elbufer in Dresden

Das weitere Programm verspricht ein buntes Potpourri aus aktuellen Filmhits, preisgekrönten Klassikern und rasanten Blockbustern. 56 Filme werden bei den diesjährigen Filmnächten über die Leinwand flimmern. Hinzu kommen zwölf Konzerte unterschiedlichster Künstler und Bands sowie elf weitere Events wie Partys oder Stand-up-Comedy.Bis zum 27. August gibt es somit reichlich zu sehen. Ein besonderes Highlight für alle Schlagerfans wird dabei auch in diesem Jahr die mittlerweile 14. und wie üblich vier Konzerte umfassende „Kaisermania“ im August, bei der „Dich zu lieben“-Sänger Roland Kaiser zweieinhalb Stunden lang die größten Hits seiner unvergleichlichen Karriere präsentiert und die stets Monate im Voraus ausverkauft ist.Darüber hinaus werden sich 2017 unter anderem auch die Pet Shop Boys, Deichkind, Silbermond und Helge Schneider auf der Bühne am Königsufer die Ehre geben und vor dem historischen Panorama Dresdens ein einzigartiges Flair erzeugen. Doch nicht nur die musikalischen Programmpunkte, auch die ausgesuchten Filme werden wieder Tausende Besucher auf das Areal am Elbufer locken.Als fester Bestandteil der Filmnächte gehören dazu das Programm der SZ-Tage, der DREWAG-Kinotage, des Filmfestes Dresden, der Radeberger Hollywood-Filmnächte und des PSD Bank-Familienkinos sowie des PSD Bank Late Night Kinos. An den jeweiligen Terminen erleben die Zuschauer so auf 448 Quadratmetern Projektionsfläche deutsche Spielfilme, geballten Kintopp oder kindgerechte Abenteuer. Abhängig vom Event und der Bestuhlung finden bei den Veranstaltungen zwischen 4 000 und 13 000 Besucher Platz. Dank eines vielseitigen gastronomischen Angebots ist für das leibliche Wohl ebenfalls gesorgt.Es wundert daher keineswegs, dass Besucher der Filmnächte von der unvergleichlichen Atmosphäre der Veranstaltung schwärmen und sich die jeweilige Spielzeit jährlich aufs Neue rot im Kalender markieren. Dem Traditionsevent, das inzwischen zum 26. Mal stattfindet, gelingt es dabei wie kaum einem anderen, eine Brücke zwischen den Generationen aber auch zwischen Popkultur und Arthaus zu schlagen. Welche Instanz die Filmnächte am Elbufer inzwischen ausmachen, zeigt sich immer wieder auch in der Anzahl an Premieren, die im Rahmen ihres facettenreichen Programmkatalogs abgehalten werden: 2017 dürfen sich die Zuschauer über die Erstausstrahlung der Adoptionskomödie „Zum Verwechseln ähnlich“, des Techno-Roadtrips „Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt“ und des Biopics „Sie nannten ihn Spencer“ freuen.Bei allen drei Premieren wird das Filmteam wie schon in vorhergehenden Jahren anwesend sein und die Reaktion des Publikums an der Elbe somit live mitverfolgen können. In der Vergangenheit hatten die Filmnächte-Zuschauer so schon exklusiv Anteil an großartigen Kinoerfolgen wie „Blow“, „Monsieur Claude und seine Töchter“ und „Taxi Teheran“. Nicht einmal Unwetter oder Überschwemmungen konnten dabei die Stimmung der Zuschauer trüben, wenngleich sich auch manch einer zu Anfang für mehr Unterstände und eine Optimierung der Bestuhlung ausgesprochen haben mag – wertvolles Feedback, auf das die Veranstalter gern eingegangen sind und mittlerweile 400 überdachte Plätze zusichern können. Zudem sind sie stets darum bemüht, das beliebte Open-Air noch weiter zu verbessern, was sich unter anderem daran zeigt, dass 2009 neue Bestimmungen für die gastronomischen Angeboten herausgegeben wurden und auch die Standards in Sachen Sitzkomfort und Regenschutz jedes Jahr überprüft und gegebenenfalls erweitert werden.Wer also im Sommer 2017 die Chance hat, ein paar Tage in Dresden zu verweilen, sollte auf jeden Fall eine Vorstellung der Filmnächte am Elbufer besuchen, denn das deutschlandweit bekannte Kulturfestival ist zweifellos ein Erlebnis, das man nicht missen sollte. Schließlich gibt es nur auf dem Areal am Königsufer die Möglichkeit, so mitreißende Filme wie „La La Land“, „Arrival“ oder „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ und die imposanten Silhouetten der Frauenkirche und der Semperoper zur selben Zeit zu genießen. Tickets für die einzelnen Termine können unter der Domain www.dresden.filmnaechte.de , in Thalia-Buchhandlungen und an allen teilnehmenden Vorverkaufsstellen erworben werden.