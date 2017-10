Lidl-Angebot: SILVERCREST® Espressomaschine SEM 1100 B3 im Test

Ab Donnerstag gibt es bei Lidl wieder tolle Angebote. Diesmal die Espressomaschine SEM 1100 B3 von Silvercrest für einen unglaublich günstigen Preis von nur 50€!!! Nicht nur die Meinung von Testberichten ist super, sondern auch uns hat die Maschine sehr gut gefallen! Was so gut an der Maschine ist, erwähne ich im folgenden Testbericht.

So hat die Maschine beim Testbericht abgeschnitten

Ab Donnerstag den 05.10.2017 hat Aldi eine neue TOP-Küchenmaschine im Angebot nähmlich die SILVERCREST® Espressomaschine SEM 1100 B3 von Silvercrest. Da sich 50€ schon nach sehr wenig anhören, ruft dies nach einem Testbericht. Die Maschine ist nur in der Farbe Schwarz zu kaufen welches Edel und Modern aussieht. “ Testbericht ” beschreibt die Espressomaschine als sehr gut verarbeitet mit nur wenigen Schwächen, die nachstehend noch genauer aufgeführt werden. Außerdem ist sie mit nur 3 Kg sehr leicht und lässt sich gut transportieren. Des Weiteren besitzt sie über einen Tank mit einem Füllvermögen von 1 Liter. Damit können bis zu 2 Tassen auf einmal befüllt werden."Testbericht.de" kam auf folgende Ergebnisse. Bedienung, Geschmack und Preis stehen im Einklang, was den Kauf der Espressomaschine lohnenswert macht. Die besonders heißen Milchdrüsen sorgen dafür, dass die Maschine einen besonders luftigen und leckeren Milchschaum bilden kann. Das Problem. Der Schaum sei dadurch nicht all zu fein. Was die Bedienung angeht kann sie auch überzeugen. Die Zubereitung ist auf Knopfdruck gestartet und gestoppt, womit die Tasse immer passend voll ist. Doch eine schwäche gibt es, nämlich der Siebträger. Dieser lässt sich laut dem Testbericht nur schwer einsetzen, da keine Markierungen gesetzt wurden. Zudem heizt er langsamer als die Konkurrenz auf. Die Reinigung stellt ebenfalls eine kleines Problem dar. Diese ist nämlich ziemlich aufwendig. Vor allem der Brühkopf direkt über dem eingesetzten Siebträger und die Milchdüse sind häufig zu säubern.