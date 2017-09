Diese Nummer will ihr Geld --> 08923513293

Oft versuchen Telefonbetrüger den Leuten am Telefon zu erzählen sie hätten etwas gewonnen und müssen um den Preis abzuholen nur eine Kleinigkeit machen. In den meisten Fällen ist dann genau das der Trick um an Geld zu kommen. So auch in diesem Fall:

Das ist die Masche der Betrüger:

Bei der Nummer 08923513293 läuft es relativ ähnlich ab wie bei dem Rest. Der Betroffene bekommt einen Anruf von einer Unbekannten Nummer. Wenn man den Anruf entgegen nimmt, ertönt eine Männerstimme die erzählt man hätte 29.500€ bei einem angeblichen Gewinnspiel gewonnen. Den meisten wird dabei schon etwas mulmig im Magen erstrecht ,wenn man gar kein Lotto spielt oder in letzter zeit nirgendwo teilgenommen hat. Fällt man trotzdem auf diese Masche rein, ist es schon zu spät.Falls sie schon so weit sind um nachzufragen wie sie an den Gewinn kommen, erzählt ihnen der Mann am anderen Ende sie müssten Gutschein Karten der Marke Steam im Wert von 900€ kaufen und die Gutschein-Codes am nächsten Tag übermitteln. dies sei angeblich notwendig um den Transport und den Notar zu bezahlen. Außerdem könne man über diese weise schnell wieder sein Geld zurückverlangen falls die Übergabe nicht stattfindet. leider ist das alles riesiger Blödsinn. Sobald der Gutschein-Code den Betrüger übermittelt wurde, ist das geld weg und sie hören nie mehr von dem angeblichen Gewinn.