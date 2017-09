Achtung! Bei dieser Rufnummer 064312122168 nicht reinfallen.

Sie rufen schon jeden Tag an und nerven an unterschiedlichen Zeiten. Nimmt man den Anruf entgegen, bekommt man eine Computerstimme zu hören. Das automatische Band redet dann von einem Gewinnspiel, man habe einen BMW gewonnen, manchmal auch eine Reise, nur noch ein Abo mit dem Sponsor abschließen und man könne die Preise entgegen nehmen. Das stimmt natürlich nicht!

Was kann ich dagegen tun?

Sobald Sie ein Abo abschließen, haben Sie, auf gut Deutsch, “Den Dreck am Stecken”. Die Anrufer wissen teilweise schon alles über einen Bescheid, sie wissen die Bankdaten, die Adresse und wie zu erwarten eben auch die Handynummer oder das Festnetz. Anrufempfänger die ihre Telefonnummern nicht ins Telefonbuch eintragen ließen, haben ebenfalls Anrufe bekommen. Da fragt man sich ernsthaft, wie diese Betrüger überhaupt an die Nummer rankommen? Das Ziel dieser Anrufer ist wohl, die Menschen dazu zu bringen, Abonnent eines Sponsoren zu werden (natürlich vom Anrufer ausgesucht), um dem Opfer dann regelmäßig einen Geldbetrag abziehen zu können.Entweder sie wenden sich an Ihren Vertragspartner und lassen diese Rufnummer (064312122168) sperren oder Sie überlassen das der Bundesnetzagentur. Wie Sie selber dazu beitragen können ist, indem Sie Anrufe unbekannter Rufnummern erst garnicht annehmen. Weitere Informationen zu dieser Rufnummer finden Sie hier