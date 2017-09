Achtung bei dieser Nummer! 04042236965!

Wenn man bei einer unbekannten Nummer ans Telefon geht, entsteht schnell ein hohes Risiko, denn man weiß nie, wer am anderen Ende der Leitung ist. Häufig sind es nur alte Menschen, die ihre Nummer nicht hergeben möchten. Doch es kann auch etwas Böses dahinter stecken. Aber was steckt hinter der Nummer 04042236965???

Was kann unternommen werden?

Laut Angaben kommt die Nummer aus Barsbüttel und ist ziemlich penetrant. Die Anrufer rufen mehrmals am Tag an und lassen nicht locker. Rückrufen ist unmöglich, denn niemand nimmt am anderen Ende der Leitung ab. Wenn man den Anruf doch entgegen nimmt, machen die Betrüger einem weiß, dass es sich angeblich um eine Norddeutsche Lotterie handele. Damit belästigen die Anrufer seit Jahren arme Menschen zu Hause.In dieser Situation sollte man nicht lange zögern und die Nummer sofort blockieren. Anders wird man diese Leute wahrscheinlich nicht los. Sollte man doch den Hörer abnehmen, machen Sie dem Anrufer bitte klar, dass er sich nicht mehr melden soll. Außerdem kann man die Nummer der Bundesnetzagentur melden.Weitere Infos finden sie HIER